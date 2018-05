Governo | l' aut aut di Salvini | ' Savona o torniamo al voto'

Aut-aut di Salvini e Di Maio : "Governo o voto" : Lo scontro è sempre per il dicastero dell'Economia su cui le posizioni sembrano congelate. Il pressing dei due leader giallo-verdi su Mattarella non lascia troppe possibilità al Colle. Intanto il presidente francese Macron ha chiamato Conte.

Governo Conte : dal Misto e dagli autonomisti arrivano 9 voti in più in Senato : Il Senatore Maurizio Buccarella, del gruppo Misto del Senato, ha assicurato a Giuseppe Conte il sostegno di almeno quattro componenti

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo Governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Governo - Grasso (LeU) : “No convinto - ci preoccupa idea di democrazia”. Porta aperta dalle Autonomie a Conte : No di Grasso e di Leu, Porta aperta dalle Autonomie. Come prevedibile, il leader di Liberi e Uguali ha ribadito che i deputati e i senatori a lui legati faranno opposizione al Governo gialloverde di M5s-Lega: “Il nostro No a Conte è nel merito. Nell’accordo di programma, impropriamente definito ‘contratto’, ci preoccupa come sono trattati temi come le discriminazioni, i diritti civili, la sicurezza, la progressività ...

Salvini : Savona autorevole - sarebbe vanto per Governo e Paese : Roma, 24 mag. , askanews, Matteo Salvini conferma che Paolo Savona è il candidato per fare il Ministro dell'Economia. Il leader della Lega lo ha detto in una diretta Facebook. 'Pare ha detto che qualcuno non voglia Paolo Savona al Mef. Se ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini italiani, …

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

A Conte l'incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Un riferimento alle polemiche sulla possibile nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia , opzione che risulta cara alla Lega , «A me piace tantissimo - ha detto Salvini -, ma ne parleremo con ...

A Conte l’incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Mattarella in mattinata aveva richiesto alle due forze che compongono la nuova maggioranza una conferma sul nome. Il M5S: «Anche il contratto nel voto di fiducia»

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

[L'analisi] Governo - c'è chi urla contro Conte perché tecnico e poco autorevole ma la verità può essere un'altra : Ma è proprio così? Cosa si può dire per esempio su Paolo Savona , economista di livello internazionale, docente ed ex ministro, di cui si parla per il ministero all'Economia. O perfino dello stesso ...

Tornano gli incentivi per auto/ Sono nel contratto di Governo Lega-M5s : Tornano gli incentivi per le auto, Sono previsti nel contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle per chi acquista veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:08:00 GMT)

Michele Ainis : 'A guidare il Governo Lega-M5s deve essere uno degli autori del contratto' : 'Questo contratto è un programma di governo , quindi per rispettare la Costituzione il presidente del Consiglio dovrà essere uno di coloro che l'hanno scritto '. Michele Ainis , costituzionalista e ...

Contratto di Governo - l’ira dei No Tav. Lele Rizzo : “C’è molto scetticismo e domani ribadiremo la nostra autonomia” : “La manifestazione di domani ribadirà la massima autonomia del movimento NoTav. Negli anni abbiamo capito che governi amici sull’alta velocità non ce ne sono. Questo dei 5 stelle per molti era un governo buono… ad oggi, con quello che vediamo nelle stesure del Contratto di governo, c’è molto scetticismo e in questi casi il movimento No Tav ha sempre preso gli scarponi e cominciato a manifestare. E’ un dato di fatto ...