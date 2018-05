Governo | l' attacco del Guardian | ' Italia fra cure miracolose ed eurofobia'

Riforma pensioni Governo Conte/ Quota 100 - Opzione donna - ecc. : lo Spiegel va all'attacco (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Quota 100, Opzione donna, ecc.: lo Spiegel va all'attacco. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 25 maggio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:59:00 GMT)

Confindustria all'attacco del Governo sfascista : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”. Confindustria scioglie le riserve sul “governo del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras

Attacco di Cecilia Malstrom al contratto di Governo Lega-M5S : "Idee preoccupanti". Ma Le Pen esulta : ... la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio ...

Matteo Salvini sotto assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il Governo Lega-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...

[L'analisi] Il Governo populista e la manovra finanziaria più difficile. L'Italia in mutande rischia l'attacco dei speculatori : La crescita dell'economia italiana nel 2018 non sarà dell'1,5 per cento, ma dell'1,4 per cento dice ora Bankitalia. E la decelerazione registrata nel primo trimestre, fa sapere l'Istat, si è ...

Il Pd subito all'attacco : "Governo di populisti" : "Dopo 60 giorni di incredibili balletti, è in vista il governo dei populisti. La "madrina" di Di Maio e Salvini si chiama Berlusconi. E meno male che promettevano l'esecutivo del cambiamento". Con queste parole twittate dal capogruppo Andrea Marcucci poco dopo la nota di Silvio Berlusconi, il Pd saluta il prossimo governo M5S-Lega. Si è realizzata la profezia di Rosato, convinto sin dall'inizio che il matrimonio giallo-verde si sarebbe fatto. In ...

Governo a termine - M5S all'attacco Crimi : 'Salvini tardivo'. Ma si tratta : Se c'è una soluzione politica va bene: se non c'è una soluzione politica si va al voto'. Lo dice Vito Crimi, esponente M5S e presidente della commissione Speciale al Senato, ospite de 'L'intervistà ...

Salvini - attacco alla Ue 'Voglio guidare un Governo che dica no alle eurofollie' : Penso che un atto di responsabilità da parte della classe politica debba essere fatto', rimarca l'esponente azzurro. 'Mi auguro che Mattarella arrivi a questa decisione. Penso che Salvini abbia il ...

Le mosse dei contropoteri complicano non poco la soluzione del problema del governo da parte di Mattarella: dagli attuali ministri Pd ai magistrati.

Salvini - Governo M5s-Pd "telenovela stucchevole"/ "Non lascio Berlusconi" : l'attacco di Giorgia Meloni : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo

Attacco antisemita a Berlino - Governo : "Intollerabile aggressione ad ebrei" : La portavoce del governo Merkel, Ulrike Demmer ha sottolineato che attacchi del genere minano la tenuta di una società democratica