ilfattoquotidiano

: Anna #Ascani Marco #Bentivogli Carlo #Cottarelli Franco #DeBenedetti Federico #D’Incà Gianni #Potti Antonio… - BentivogliMarco : Anna #Ascani Marco #Bentivogli Carlo #Cottarelli Franco #DeBenedetti Federico #D’Incà Gianni #Potti Antonio… - erregi69 : Governo, l’appello di Padellaro: “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s: “Occ… - Cascavel47 : Governo, l’appello di Padellaro: “Spero non si torni al voto. Basta polemiche sui social”. Poi avverte il M5s: “Occ… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Antonioalla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che sialad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve guardarsi dalle manovre di Salvini, può giocare brutti scherzi alse gli gira male”. L'articolo, l’appello di: “Spero non sialsui social”. Poi avverte il M5s: “Occhio a Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.