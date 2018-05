Governo | la rinuncia di Conte è breaking news nel mondo

Governo : Conte rinuncia all'incarico SPECIALE TGLA7 #maratonamentana : Prima del professore, colloqui separati con Mattarella di Salvini e Di Maio SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la situazione si è di ...

Governo - Conte rinuncia all’incarico Non c’è l’accordo sulla squadra : Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel pomeriggio al Quirinale. Fonti M5S dicono che Mattarella abbia posto il veto su Savona. Ma il Colle: irrigidimento dei partiti. Il leader della Lega: «Se ci sono veti meglio il voto». In corso il colloquio tra Mattarella e Conte

Governo - Savona incalzato dai giornalisti rinuncia al suo camminata : Bocca cucita per Paolo Savona il cui nome speso per il ministero dell'Economia del Governo Lega-M5S sta provocando frizioni tra le due forze politiche e il presidente della Repubblica, Mattarella, che non apprezza la posizione "no euro" del professore. incalzato dai ...

Governo - Cei : 'Vigileremo - abbiamo principi irrinunciabili' : "Vigileremo sul nuovo Governo e agiremo come coscienza critica perché abbiamo principi irrinunciabili: la centralità dell'uomo, il lavoro come elemento fondante della dignità, il rispetto della ...

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

Governo - ore di riflessione per M5s e Lega : Di Maio verso la rinuncia alla premiership per scongiurare le urne : Countdown per i partiti per giungere dopo due mesi dal voto a un accordo che consenta la nascita di un Governo politico . Lunedì c'è l'ultimo giro di consultazioni. Sono ore di attesa che la Lega con ...

Governo con il PD? È una sola la condizione irrinunciabile per i Cinquestelle Video : Si stanno vivendo ore di fibrillazione nei palazzi della politica: il giro di #consultazioni terminato ieri da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, volto a verificare la possibilita' di creare un'alleanza di Governo [Video] tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è stato definito positivo. Il presidente Mattarella ha lasciato tempo fino all'inizio di maggio alla terza carica dello Stato per delineare l'ipotesi di un accordo con ...

Il centrodestra non ha ancora rinunciato al Governo : Dopo la vittoria in Molise di domenica scorsa il centrodestra aspetta l'esito del voto in Friuli Venezia Giulia di domani per dimostrare la sua forza e la sua unità. Due elementi che potrebbero tornare utili per la partita del governo, se dovessero fallire le trattative tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico per la formazione di un esecutivo di coalizione. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia candidano ...

GR : cartello appalti - Andreas Felix - PBD - rinuncia a corsa Governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Pronti a governare anche da settimana prossima se M5s rinuncia a veti” : E’ terminato dopo più di un’ora il colloquio tra i capigruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell’ambito del mandato conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Abbiamo ribadito, lo diciamo da settimane, che noi siamo pronti a partecipare ad un Governo che è stato indicato dagli italiani premiando il centrodestra e la coalizione e l’m5S come ...

Governo - Orlando : “Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere. Pd sia più attivo” : “Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Il giorno dopo lo scontro in assemblea e nonostante la linea del Partito democratico resti quella della chiusura, l’esponente della minoranza Andrea Orlando insiste. “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd”, ha detto a Radiouno. “Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro, cinque punti ...

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un Governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...