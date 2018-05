ilfattoquotidiano

: Governo, la passeggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada: “Non mollare” - fattoquotidiano : Governo, la passeggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada: “Non mollare” - MarolaAndrea : RT @fattoquotidiano: Governo, la passeggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada: “Non mollare” - DuccioArmano : RT @fattoquotidiano: Governo, la passeggiata di Salvini a Terni. I sostenitori lo incitano per strada: “Non mollare” -

(Di domenica 27 maggio 2018) Applausi e selfie per leader Lega, tanta gente in piazza per lui. Matteoal telefono dice la sua sullo stallo nella formazione deldopo la rinuncia di Giuseppe Conte e le parole di Sergio Mattarella L'articolo, ladi. Iloper: “Non mollare” proviene da Il Fatto Quotidiano.