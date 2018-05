GOVERNO; LA MOSSA A SORPRESA DEI 5 STELLE PER CONVINCERE MATTARELLA

GOVERNO - la mossa di Savona 'Voglio un Europa più forte ma più equa'. Ultime prove di mediazione. Salvini 'Non mi arrendo' : Come anticipato da Repubblica in edicola, l'ipotesi principale sui cui si lavora riguarda lo spacchettamento del ministro dell'Economia: da una parte le Finanze, dall'altra il Bilancio. Anche se la ...

GOVERNO M5S-LEGA - SAVONA ‘AIUTA’ CONTE?/ “Voglio Europa più forte - credo in Ue” : la mossa per calmare il Colle : GOVERNO M5S-LEGA, toto ministri: nodo SAVONA, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:25:00 GMT)

SPREAD SOPRA 200/ Ecco l'unica mossa del GOVERNO Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.

Giuseppe Conte - mossa clamorosa : chi incontrerà stasera - e domattina - . GOVERNO - è il giorno della svolta : Dai premier delle banchieri a quello dei truffati dalle banche . Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si gioca subito la carta pesante e dopo il giro di consultazioni con i leader di ...

GOVERNO - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...

GOVERNO - Di Maio e Salvini attendono Berlusconi : ecco la mossa del Cav [LIVE] : ... potrebbe esserci anche Salvatore Rossi , direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni, al quale dovrebbe essere affidato il ruolo di ministro dell'economia. 10:50 - Matteo Salvini è intervenuto a '...

GOVERNO di scopo con il M5S - la verità Una mossa concordata Salvini-Silvio : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

GOVERNO - l'ultima mossa di Salvini : "Pronto a preincarico" : Il leader della Lega mette sul piatto la sua disponibilità in vista delle nuove consultazioni di Mattarella Governo, lunedì nuove consultazioni. Mattarella: "Ditemi se ci sono altre maggioranze"

GOVERNO - ora si attende la mossa di Mattarella per uscire dallo stallo - : Il capo dello Stato aspetterà ancora qualche giorno e poi potrebbe convocare un nuovo giro di consultazioni. Difficile l'ipotesi del voto a luglio. Più probabile un esecutivo "di tregua" per la ...

La mossa di Renzi : sì a GOVERNO di minoranza - Pd verso l'astensione : La netta chiusura al M5S era attesa. Meno l'offerta di un nuovo patto per le riforme costituzionali che dovrebbe permettere al Paese di uscire dall'attuale situazione...

GOVERNO - Laura Ravetto (Forza Italia) : “Di Maio fallirà - la sua è una mossa fatta per uccidere il Pd” : La deputata di Forza Italia Laura Ravetto a L’aria che tira (la7) offre il suo punto di vista dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico, nel dibattito con Emanuele Fiano (PD) L'articolo Governo, Laura Ravetto (Forza Italia): “Di Maio fallirà, la sua è una mossa fatta per uccidere il Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GOVERNO - la mossa di Mattarella : Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore...

