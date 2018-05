Governo in bilico Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte Ma è ancora stallo su Savona

Mattarella dice no - Governo in bilico : Il premier incaricato Giuseppe Conte è salito ieri al Quirinale ma senza lista dei ministri. Resta da risolvere il nodo del dicastero dell'economia. 'Sono arrabbiato' scrive sui social Matteo Salvini -

Governo Conte in bilico : ?M5S media con il Colle - Salvini tentato dallo «strappo» : Sul caso Savona pesa l'impatto Borsa. Al Quirinale ieri nessuno aveva intenzione di parlare. E già questo era un segno delle forti tensioni che restano sulla formazione del Governo dopo il braccio di ferro ingaggiato da Salvini contro il capo dello Stato. Il leader della Lega non ha intenzione di cedere, nonostante la mediazione del M5S che avrebbe proposto in alternativa Giorgetti al posto dell’economista anti euro...

Scontro su Savona - il Governo è in bilico Salvini : «Così si torna al voto» | : Lega e M5S compatti sul nome dell’economista. Il sospetto grillino: Berlusconi ha convinto Matteo coi sondaggi

Scontro su Savona - il Governo è in bilico. Salvini minaccia : “Torniamo a votare” : Per scatenare il panico e ripiombare in un clima di possibile ritorno al voto bastano tre parole scritte su Facebook: «Sono davvero arrabbiato». Lapidario, Matteo Salvini sintetizza il suo stato d’animo nei confronti del Quirinale, dopo un’ennesima giornata di trattative sul nome scelto per il ministero dell’Economia, l’economista euroscettico Paol...

Ministri - Salvini alza la posta e minaccia le urne : Governo in bilico : All'imbrunire dell'82esimo giorno senza governo sull'Italia torna lo spettro del ritorno alle urne. Il nodo Paolo Savona , l'uomo scelto dalla Lega e concordato con il M5S per il Tesoro si presenta ...

Governo tra domenica e lunedì - Savona in bilico : Secondo alcune ricostruzioni, un cambiamento all'Economia potrebbe imporre una sostituzione a catena in altri sei, sette o addirittura otto ministeri. Il tutto per salvaguardare gli equilibri ...

Governo - Salzano al posto di Massolo Otto caselle restano in bilico : Anzitutto ci sono le caselle da vagliare con il Quirinale e su cui si sono concentrate le attenzioni e le preoccupazioni degli ultimi giorni: Economia, Difesa, Esteri e Interni. Poi, ci sono le ...

Governo - Giuseppe Conte a lungo in bilico : poi Mattarella lo convoca al Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Conte al Quirinale alle 17.30. La comunicazione arriva all'ora di pranzo, a sorpresa, quando nessuno scommetteva più su un incarico a breve per il

Governo - Conte in bilico : 'Così mi distruggono - ero in buona fede' : Un premier sconosciuto e un possibile ministro del'Economia di 82 anni, Paolo Savona , indicato dalla Lega, sostenitore dell'uscita dall'euro , provocano forti perplessità nel presidente Sergio ...

Governo M5s-Lega - diretta : il nome di Conte “in bilico”. Carelli : “Non escludo che salti. Savona? L’Italia resterà nell’euro” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...