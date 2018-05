Governo | il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo | “Laura Castelli vice di Paolo

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) – Sicurezza, lavoro e futuro i punti “maggiormente apprezzati” del contratto di Governo Lega-M5S, mentre “qualche critica è stata mossa sull’affidabilità del rapporto con i pentastellati ma è una prova che va fatta”. Così Stefano Candiani, senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia, commenta all’Adnkronos il 95% di sì ottenuto ieri dal contratto di Governo nei ...

Governo : Candiani (Lega) - M5S? Tentativo che va fatto - Paese vuole risposte (2) : (AdnKronos) - Sulle perplessità mostrate da alcuni elettori nei confronti di un'alleanza con i Cinquestelle, Candiani sottolinea: "Dobbiamo confrontarci con chi è stato votato da quasi 11 milioni di italiani. Questo Governo è una prova che va fatta. Quello che la gente ci chiede sono risposte, mi di

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...

Berlusconi ha fatto saltare l'ultimo tentativo di un Governo Lega-M5s : Al termine di una giornata in cui si attendeva solo il passo di lato del leader di Forza Italia per far nascere un governo a guida M5s e Lega, Silvio Berlusconi utilizza poche righe per bloccare qualsiasi tentativo e smentire qualsiasi apertura. Il Cavaliere mette in chiaro: nessun appoggio esterno, non possiamo accettare veti. Renzi lancia Gentiloni Sul fronte del Pd si ragiona sui passi da compiere qualora si dovesse davvero tornare a ...

Ultimo tentativo della Lega : «Fi consenta un Governo con M5S» : Nel tentativo di scongiurare il ritorno alle urne, la Lega torna a chiedere a Berlusconi un "passo di lato" per consentire la nascita di un governo con i Cinquestelle. Ma da Forza...

Stamattina la svolta sul Governo Lega-M5s? Tentativo in corso : Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersi Stamattina presto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio ...

Stamattina la svolta sul Governo Lega-M5s? Tentativo in corso : Si è concluso in un nulla di fatto il vertice del centrodestra convocato domenica sera alla vigilia del terzo e ultimo giro di consultazioni al Quirinale. I leader dei tre partiti della coalizione hanno deciso di rivedersi Stamattina presto prima di salire al Colle. In ballo c'è la tenuta dell'alleanza, davanti alle differenti posizioni manifestate anche negli ultimi giorni. Matteo Salvini avrebbe ribadito anche a Silvio ...

M5s - ultimo tentativo : ok premier terzo - no a Berlusconi né a Governo tecnico. Vertice cxd per la risposta di Salvini : Il leader pentastellato pronto a fare un passo indietro, purché la Lega si sganci dal Cavaliere e si impegni su un programma preciso - Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, Luigi ...

Governo - Gelmini : rispediamo tentativo Di Maio di dividerci : "Ancora una volta Luigi Di Maio mette in scena un goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra. rispediamo al mittente queste inaccettabili intromissioni". Lo afferma in una nota il ...

Ex Ad di Volkswagen incriminato per frode per il Dieselgate - Crisi Catalogna - L'ultimo tentativo di Mattarella per formare un Governo - ... : © Agenzia Nova " Riproduzione riservata Francia-Germania, i ministri dell'economia puntano a una 'posizione franco-tedesca comune' 04 mag 11:02 , Agenzia Nova, Il ministro francese dell'Economia, ...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Governo : Mulé - tentativo Casellati? Andrà oltre le regionali : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – ‘Arrivare ai primi di maggio aiuterebbe. Si Andrà oltre le elezioni regionali. Se non dovesse riuscire c’è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso al presidente della Camera, oppure un preincarico in base a quello che ha saputo mettere insieme il presidente Casellati. Ma io non voglio pensare a quelle formule strane, spurie 5 stelle con Pd. Tradirebbe in pieno la volontà degli ...

Governo - Salvini : unico tentativo possibile è con M5S : Roma, 8 apr. , askanews, 'Voglio dirlo chiaro: si scordino di fare un Governo con il Pd. Se c'è un tentativo da fare, è con i 5 Stelle. Non e una mia fissazione, ma una cosa ovvia'. Lo dice al ...

Salvini avverte Berlusconi : Si scordi di fare un Governo con il Pd - l'unico tentativo è con i 5Stelle : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...