Governo | gli analisti tornano a lanciare l' allarme «Potreste non avere più accesso alla

Governo M5s-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Macron chiama Conte : "Migliori auspici per il Governo italiano" : Proficuo è un aggettivo molto caro al Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte . Proficua era stata la sua prima giornata di consultazioni, proficua anche la sua prima mattinata di lavoro insieme a Luigi Di Maio e Matteo Salvini e proficuo è stato anche lo scambio di opinioni avuto oggi col Presidente della Francia Emmanuel Macron .È stato lo stesso Conte ad annunciare via Facebook di aver ricevuto oggi pomeriggio la chiama ta di ...

Governo - Salvini : 'Se salta - la frattura è con gli italiani' - : Per il leader del Carroccio il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". Rimane il nodo per l'assegnazione del dicastero all'Economia. Il premier incaricato: "Stiamo lavorando". "Stasera la nostra lista dei ministri a Conte"

Salvini : "Se salta il Governo la frattura è con gli italiani" : "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere direttamente sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Secondo Salvini, comunque, "passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, ...