Governo | giornata decisiva Conte potrebbe salire al Colle con la lista Salvini non cede

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - Salvini non cede su Savona : inizia la giornata decisiva : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo - la lunga giornata di Giuseppe Conte : Intanto in un video postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua fiducia a Paolo Savona , indicandolo come come prossimo ministro dell'Economia. " Savona è la figura in ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se Governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Governo : Calenda - giornata non monotona - Raggi e Emiliano i miei eroi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi giornata non monotona in Italia: i miei eroi Raggi e Emiliano propongono rispettivamente pecore tagliaerba e viaggi spaziali per burrate salentine. Grillo ci manda a quel paese tutti mentre prepara il tonno e Borghi dà la scalata alla Bce. Ed è solo mercoledì”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Governo: Calenda, giornata non monotona, Raggi e ...

Governo : Calenda - giornata non monotona - Raggi e Emiliano i miei eroi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Anche oggi giornata non monotona in Italia: i miei eroi Raggi e Emiliano propongono rispettivamente pecore tagliaerba e viaggi spaziali per burrate salentine. Grillo ci manda a quel paese tutti mentre prepara il tonno e Borghi dà la scalata alla Bce. Ed è solo mercoledì”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda in un tweet. L'articolo Governo: Calenda, giornata non monotona, Raggi e ...

Governo - Di Maio dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. Premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Di Maio - sono ottimista - oggi è stata una giornata produttiva : ... 'sono ottimista non solo per come stanno andando le questioni attorno al tavolo, ma anche perché l'establishment e gli esponenti della vecchia politica attaccano un Governo che ancora deve nascere'. ...