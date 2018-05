Governo | ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio

Blastingnews

: @Corriere L’ennesima boutade del governo leghista. Vergognatevi. - mattrent17 : @Corriere L’ennesima boutade del governo leghista. Vergognatevi. - pierfrancescano : Tutto questo tempo...tutti questi mesi per creare un nuovo governo...capolavoro...ma sarà l'ennesima cazzata italiana...fate schifo - Zillo1998 : #Salvini: “Stasera darò i nomi dei ministri a #Conte.” L’ennesima conferma di un governo fuffa, in cui Conte sarà s… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Ieri dopo l'riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti deldel Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente unche ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Ilha respinto questo candidato perché da sempre si è mostrato euroscettico e per questo motivo danneggerebbe i rapporti dell'Italia con l'Europa....