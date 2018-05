Governo | è il giorno dell ultima mediazione sul nome di Savona Ma torna l ipotesi del

I tempi - lunghi - del Governo e il corteggiamento Trump-Kim. Le notizie del giorno - in breve : "Penso che ci siano dei veti sul mio nome come ministro dell'Economia", ha detto Paola Savona. "Mantenere impegni e responsabilità": è l'invito fatto al nuovo governo dal premier uscente Paolo ...

I tempi (lunghi) del Governo e il corteggiamento Trump-Kim. Le notizie del giorno - in breve : In Italia Si allungano i tempi per la formazione del nuovo governo. Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale, ma non ha presentato la lista coi ministri. In mattinata Conte aveva incontrato il governatore di Banca d’Italia e i leader di Lega e M5s. “Penso che ci siano dei v

Savona o no - il Governo ha all'ordine del giorno il default : e a Berlino piace : La risposta che mi sono dato è di scienza politica "comportamentale" , se la disciplina non c'è, andrebbe inventata, . In una battaglia politica fatta a rutto libero, un maestro come Salvini ha il ...

Governo : per Conte ancora un giorno di trattativa sui Ministri : Il neo Presidente Conte avrà ancora un giorno di tempo prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva sulla formazione del Governo. Dopo aver ascoltato le delegazioni parlamentari di tutte le ...

Giuseppe Conte - mossa clamorosa : chi incontrerà stasera - e domattina - . Governo - è il giorno della svolta : Dai premier delle banchieri a quello dei truffati dalle banche . Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte si gioca subito la carta pesante e dopo il giro di consultazioni con i leader di ...

Notizie del giorno : incidente di Ivrea e il nuovo Governo : Notizie del giorno. Ivrea, treno travolge tir a passaggio a livello, 2 morti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23.30 a un passaggio a livello all’altezza della frazione Are. Dopo due ore di colloquio, il giurista Giuseppe Conte ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il mandato di costituire un governo. Notizie del giorno: Ivrea, treno travolge tir a passaggio a livello, 2 morti Ultime Notizie. L’incidente è avvenuto poco prima delle ...

L'opposizione al Governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministro dell'Economia, ha confermato Matteo Salvini. "Forza Italia voterà No alla fiducia sul nuovo governo", ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di ...

Meloni contro il Governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Governo : Spread sfonda quota 180 dopo Fitch. Milano in rosso nel giorno delle cedole e del premier : Lo Spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-...

Spread oltre quota 170 nel giorno del possibile Governo M5s-Lega. La Borsa apre con un tonfo del 2 per cento : Nel giorno della possibile nascita del governo M5s-Lega, lo Spread sfonda quota 170, toccando anche quota 171. Un “nervosismo” segnalato dal differenziale tra Btp e Bund tedeschi che era già stato registrato in apertura che aveva confermato i valori di venerdì, cioè i 166 punti che rappresentano i massimi da ottobre. apre in pesante ribasso anche la Borsa di Milano: dopo i primi scambi il Ftse Mib cede ora il 2 per cento sotto i ...

Governo - è il giorno del premier : in pole Giuseppe Conte - Lega e M5s al Colle : C'è il docente di diritto privato Giuseppe Conte, 54 anni, in pole per la premiership: è lui secondo varie fonti...