Governo - la rinuncia di Conte è breaking news nel mondo : La rinuncia al mandato di premier da parte di Giuseppe Conte – arrivata dopo il veto di Mattarella al nome di Paolo Savona al Tesoro – ha fatto il giro del mondo . E compare come breaking news sulla prima pagina dei principali siti stranieri. L'articolo Governo , la rinuncia di Conte è breaking news nel mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il Governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Governo - Conte rimette il mandato Mattarella : «Sui ministri non posso subire imposizioni» : Il nome di Paolo Savona è stato lo scoglio sul quale si è incagliata la trattativa tra M5S, Lega e Quirinale per il nuovo Governo . I giallo-verdi parlano di veti del Colle, il Quirinale replica: «Irrigidimento dei partiti». Durato un’ora il colloquio tra Mattarella e Conte

