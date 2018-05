Governo Conte | la lista dei ministri che sarà portata a Mattarella

fanpage

: ?? Mattarella avrebbe comunicato a Conte la contrarietà del Quirinale alla nomina di #Savona all'Economia. Torna cos… - you_trend : ?? Mattarella avrebbe comunicato a Conte la contrarietà del Quirinale alla nomina di #Savona all'Economia. Torna cos… - fattoquotidiano : Governo Conte tra il muro del Colle su Savona e Salvini che minaccia il voto. Meloni: “Da Mattarella inaccettabile… - AnnalisaChirico : Il governo non c’è ancora,lo spread ha il mal di pancia e il premier incaricato fa un incontro spot con i risparmia… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Il Presidente del Consiglio incaricato porterà al Colle ladeidel suo esecutivo: tra sorprese dell'ultima ora e novità assolute, ecco il totoaggiornato. Resta in bilico la poltrona del ministero dell'Economia, mentre potrebbero esserci cambiamenti alla Giustizia e ai Trasporti.nelle ultime ore si registra il sorpasso di Candiani sulla grillina Castelli per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che controlla anche la Guardia di Finanza, dunque riveste una importanza centrale per le politiche di contrasto all'immigrazione che la Lega intende portare avanti). Alla Farnesina, invece, sembra ormai fatta per Luca Giansanti, che avrebbe definitivamente scavalcato Massolo e Terracciano. Dubbi anche alla Difesa (dove resta favorita la professoressa Elisabetta Trenta, in quota 5 Stelle) e alla Giustizia, dove ci sarebbe qualche perplessità del Colle ...