Governo | Conte da Mattarella alle 19 Ora Di Maio al Colle La mossa di Savona ' Voglio un

Conte al Colle alle 19. L’ultima carta per salvare il Governo. Ipotesi spacchettamento Mef : L'offerta meditata da Conte e dal M5S, che salirà al Colle alle 19 (ma non è chiaro se per portare la lista dei ministri o per un altro colloquio informale): spacchettare il Mef in due, con le Finanze affidate a Savona e il Bilancio, con la delega ai Rapporti con l'Europa, per cui è circolato il nome del banchiere di lungo corso Rainer Masera, 74enne ex ministro del governo Dini, docente all'Università telematica Marconi da cui negli ultimi ...