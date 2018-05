Governo : Ciambetti (Veneto) - mi auguro possa sorprenderci (3) : (AdnKronos) - "Non mi illudo: è una svolta epocale e sono convinto che troverà forti resistenze, come in queste settimane forti resistenze hanno segnato il percorso della nascita del nuovo esecutivo con minacce più o meno velate a partire dalle dichiarazioni delle Agenzie di rating internazionali, n

Governo : Ciambetti (Veneto) - mi auguro possa sorprenderci : Venezia, mag. (AdnKronos) – “Mi auguro, per il bene di tutti, che il nuovo Governo possa sorprenderci, dimostrando che esiste una via diversa e più equa per la soluzione dei problemi della gente da quella che da anni ci stanno propinando élite fatte da uomini e donne senza volto e senza consenso”. E’ questo l’auspicio del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (Lega) che all’Adnkronos ...

Governo : Ciambetti (Veneto) - mi auguro possa sorprenderci (2) : (AdnKronos) – “Non c’è, poi, solo il grande tema della sicurezza e la lotta alla delinquenza come alla criminalità organizzata: c’è anche da chiedersi quale sia il ruolo che questo Paese deve giocare nella riorganizzazione degli scenari internazionali, in cui l’Europa sembra far scena muta davanti ai nuovi equilibri e ai nuovi soggetti forti geopolitici mondiali. L’abolizione delle sanzioni alla Russia è solo ...