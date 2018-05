Governo | Berlusconi | M5s che parla di impeachement è irresponsabile

Governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Silvio Berlusconi a Salvini : no a Di Maio allo Sviluppo economico : Non c'è solo il caso-Savona al ministero dell'Economia ad agitare le acque del nascituro Governo e i sonni di Matteo Salvini. Due seri grattacapi sono anche il dicastero alla Giustizia e quello dello Sviluppo economico . E se nel caso-Savona è il ...

Roma 24 mag. (AdnKronos) – "E' un suo diritto". Luigi Di Maio risponde così ai cronisti che gli chiedono che ne pensi del fatto che Silvio Berlusconi non abbia rilasciato dichiarazioni dopo le consultazioni con il premier incaricato, Giuseppe Conte.

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : 'No al sostegno di Forza Italia' : Sono partite alle 12 le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte. 'Sarò l'avvocato del popolo italiano, non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio', ha dichiarato ieri il giurista ...

Berlusconi : "È un Governo pauperista - voteremo no alla fiducia" : Forza Italia non voterà la fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. Lo ha confermato questa mattina Silvio Berlusconi, ribadendo che il suo partito si collocherà all'opposizione e valuterà volta per volta le mosse dell'esecutivo."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di formare un nuovo governo con una ...

Berlusconi : Governo non avrà sostegno FI : 13.20 Questo governo "non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il M5S sia per i programmi già annunciati,gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani". Così il leader di FI, Berlusconi, in una nota. Il 'contratto' di governo tra M5S e Lega "è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia ...

Il centrodestra non esiste più : altro che "astensione benevola" - Berlusconi spara a zero sul Governo : Non ci sarà nessuna "astensione benevola", come auspicato nel momento più delicato del crisi dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Dopo giorni di tribolazioni, il Cavaliere ha preso la sua...

Governo - Berlusconi : «Giustizialista» Renzi d’accordo : «Ora sono loro la casa» : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il Governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

Silvio Berlusconi : "Il Governo Conte non avrà il sostegno di Forza Italia" : Forza Italia ha avuto un atteggiamento "responsabile", che è stato "determinante" per la formazione del nuovo governo, ma non darà la fiducia all'esecutivo. Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi."L'atteggiamento responsabile di Forza Italia, che ha rinunciato a porre veti o pregiudiziali, è stato determinante nel consentire al Capo dello Stato di assegnare l'incarico di ...

