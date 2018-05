Governo | assessore Donazzan Veneto | spero in defiscalizzazione per imprese 3

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per imprese (2) : (AdnKronos) - "spero si proceda presto con importanti azioni di defiscalizzazione e sburocratizzazione per le nostre imprese: in Veneto gli imprenditori desiderano questo, perché la pressione fiscale sul mondo del lavoro oramai è insopportabile e inaccettabile e trovano preoccupante culturalmente ed

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per imprese (2) : (AdnKronos) – “spero si proceda presto con importanti azioni di defiscalizzazione e sburocratizzazione per le nostre imprese: in Veneto gli imprenditori desiderano questo, perché la pressione fiscale sul mondo del lavoro oramai è insopportabile e inaccettabile e trovano preoccupante culturalmente ed economicamente il reddito di cittadinanza – prosegue – Questo aspetto coinvolge nel suo senso più ampio però tutti i ...

Governo : assessore Donazzan (Veneto) - spero in defiscalizzazione per imprese : Venezia, mag. (AdnKronos) – “Ho assistito con molta attenzione e grandi aspettative alla formazione di questo, oramai prossimo, Governo Conte. La mia speranza, e non l’ho mai nascosto, era che dell’esito delle elezioni politiche del 4 marzo scorso potesse sorgere un Governo trainato dal centrodestra unito: questo non è avvenuto a causa di veti sciocchi del Movimento 5 Stelle, che sono stati però corrisposti da una sana ...