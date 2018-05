Governo all' ultima curva | Conte sale al Colle alle 19

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Conte al Colle alle 19. L’ultima carta per salvare il Governo. Ipotesi spacchettamento Mef : L'offerta meditata da Conte e dal M5S, che salirà al Colle alle 19 (ma non è chiaro se per portare la lista dei ministri o per un altro colloquio informale): spacchettare il Mef in due, con le Finanze affidate a Savona e il Bilancio, con la delega ai Rapporti con l'Europa, per cui è circolato il nome del banchiere di lungo corso Rainer Masera, 74enne ex ministro del governo Dini, docente all'Università telematica Marconi da cui negli ultimi ...

Governo - Conte al Quirinale alle 19 : 16.41 Il presidente Mattarella riceverà il premier incaricato Conte alle 19. Lo comunica una nota ufficiale del Colle. Non si tratta di un colloquio informale: Conte si presenterà con la lista dei ministri, che dovrà ottenere l'avvallo del Capo dello Stato. Intanto il premier incaricato si è recato alla Camera, in questi ultimi giorni suo quartier generale. La Sala Stampa della Presidenza della Repubblica sarà aperta dalle 17.30.

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

