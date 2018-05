Golf – Uno straordinario Francesco Molinari domina nel Bmw Pga Championship

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods a caccia di uno storico trionfo. Francesco Molinari sogna la green jacket : L’attesa è finita. Va in scena in Georgia il primo Major stagionale, l’ Augusta Masters 2018 , che tra giovedì 5 e domenica 8 aprile catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Golf . I migliori interpreti mondiali della disciplina si sfideranno sullo storico par 72 dell’ Augusta National Golf Club con l’obiettivo di conquistare la “ green jacket ”, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods - l’uomo più atteso. La Tigre vuole tornare a vincere uno Slam : Dieci anni. Dieci lunghissimi anni. Questo è il tempo trascorso dall’ultima volta in cui Tiger Woods ha vinto un torneo dello Slam , lo US Open 2008, nel corso del quale superò al playoff il connazionale Rocco Mediate. Le peripezie degli ultimi anni sembravano aver minato definitivamente le chance della Tigre di tornare a graffiare. Ma la classe del più forte di tutti i tempi non è stata minimamente scalfita dalla ruggine derivante dalla ...

Golf - il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam : La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande Golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro ...