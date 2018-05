Golf – Road to Rome 2022 | l’evento di Desenzano del Garda GALLERY

Road to Rome 2022 : Golf per tutti a Desenzano del Garda : Roma, 27 mag. , askanews, Entusiasmo, curiosità, musica e divertimento. Desenzano del Garda si è trasformata in un grande green a cielo aperto con oltre ottomila partecipanti all'evento 'golf in ...

