Golf | PGA Tour 2018 | Justin Rose allunga ed intravede la vittoria nel Fort Worth

Golf – BMW PGA Championship : show di Francesco Molinari - raggiunto McIlroy in testa alla classifica : Grazie al miglior score di giornata, Francesco Molinari conquista la vetta della classifica del BMW PGA Championship insieme a Rory McIlroy Un grande Francesco Molinari (203 – 70 67 66, -13), autore con 66 (-6) colpi del miglior score di giornata, ha raggiunto il nordirlandese Rory McIlroy (203 – 67 65 71) in vetta alla classifica del BMW PGA Championship, evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari stellare! In testa al BMW PGA Championship con Rory McIlroy : Francesco Molinari fantasmagorico nel terzo giro del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. L’azzurro è al comando della leaderboard quando manca soltanto una tornata al termine del prestigioso torneo e condivide la vetta con il fuoriclasse irlandese Rory McIlroy, preservando un ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose con un ottimo secondo round sale al comando del Fort Worth Invitational : Il secondo round del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari) ci consegna subito un cambio della guardia al vertice della leaderboard. L’evento del circuito PGA in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede infatti al comando Justin Rose. L’inglese, grazie al -6 di giornata, si issa ad un complessivo -10 (130 colpi), una lunghezza meglio ...

Golf – BMW PGA Championship : grande rimonta di Francesco Molinari e Manassero : Eurotour: nel BMW PGA Championship gran rimonta di Francesco Molinari e Manassero. Si è portato al comando il nordirlandese Rory McIlroy ed è rimasto tra i top ten Nino Bertasio Il nordirlandese Rory McIlroy ha preso il comando con 132 (67 65, -12) colpi, grazie a un 65 (-7) miglior score di giornata, nel BMW PGA Championship (European Tour), evento equiparato a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una ...

Golf - European Tour 2018 : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship - Francesco Molinari e Nino Bertasio nella top ten : Rory McIlroy vola al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Il fuoriclasse nordirlandese ha spazzato via gli avversari nel secondo round, chiudendo il giro in 65 colpi (-7) e piazzando quattro birdie consecutivi tra le buche 12 e 15, un vero e proprio missile che si è ...

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Na guida la leaderboard del Fort Worth Invitational al termine del primo round : Il nuovo weekend coincide con l’avvio di una nuova tappa del PGA Tour 2018. Spazio infatti al Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine del round inaugurale troviamo in testa Kevin Na. Il sudcoreano con passaporto statunitense ha chiuso il primo giro con lo score di -8 (62 colpi, un eagle e 6 birdie), ...

Golf – BMW PGA Championship : ottima partenza di Bertasio : Eurotour: ottima partenza di Bertasio nel BMW PGA Championship. Buon passo anche di Francesco Molinari (29°). In vetta il danese Lucas Bjerregaard ottima partenza di Nino Bertasio, ottavo con 68 (-4) colpi, e buon passo di Francesco Molinari, 29° con 70 (-2), nel BMW PGA Championship, uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che anticipa di una settimana la seconda, ...

Golf : BMW PGA - inizio super Bjerregaard : Qualche rimpianto per l'ex numero uno al mondo, sfortunato per via di qualche putt fermatosi sul più bello. Round show per Nino Bertasio, 8/o a -4. Cinque birdie e due bogey per il bresciano. Mentre ...

Golf - European Tour 2018 : Lukas Bjerregaard al comando del BMW PGA Championship - brilla l’azzurro Nino Bertasio : Un danese al comando del BMW PGA Championship (montepremi 7 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Wentworth Club nel Surrey, in Inghilterra. Al termine del primo giro, in testa c’è il danese Lucas Bjerregaard, che ha concluso la tornata in 65 colpi e guidano la classifica a quota -7, con una lunghezza di vantaggio su due sudafricani, Dean Burmester e ...

Golf - al via il Bmw Pga con tutti i big : ROMA, 22 MAG - E' tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Il BMW PGA Championship è considerato come il "quinto" major del Golf, un evento tra gli eventi che vedrà sul green tutti i big del ...

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise domina il quarto round conquistando l’AT&T Byron Nelson : 6 birdie e nessuna macchia nel quarto e decisivo round regalano ad Aaron Wise uno strepitoso successo nell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,7 milioni di dollari). Il giovane americano grazie al -6 di giornata vola ad un complessivo -23 (261 colpi) centrando così la sua prima vittoria in carriera nel circuito PGA. Il percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti), dopo tre round vissuti in simbiosi, ha ...

Golf : PGA Tour - primo titolo per Wise : Chiudono laTop 10 Adam Scott, Charles Howell III e Kevin Tway , 9/i a 15, .Mentre Jordan Spieth , n.3 al mondo, , dato alla vigilia tra igrandi favoriti al titolo, s'è attestato in 21/a posizione, -...

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise raggiunge Marc Leishman al comando dell’AT&T Byron Nelson prima del round decisivo : L’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con un duo al comando della leaderboard. La kermesse del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) vede infatti in vetta alla classifica l’australiano Marc Leishman e l’americano Aaron Wise, entrambi con lo score di -17 (196 colpi). Quest’ultimo grazie al -3 del ...