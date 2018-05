Golf – Gian Paolo Montali commenta la vittoria di Molinari al Bmw Pga Championship

Golf - European Tour 2018 : Adrian Otaegui conquista il Belgian Knockout! Sconfitto in finale Benjamin Hebert : Parla spagnolo la prima edizione del Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. Adrian Otaegui ha trionfato nel torneo belga confermando il suo ruolo di principale favorito per la vittoria e superando uno dopo l’altro tutti i suoi contendenti nel tabellone ad eliminazione diretta. L’iberico ha Sconfitto ai ...

Golf – Belgian Knockout : successo di Adrian Otaegui - Vecchi Fossa quarto in Spagna : Eurotour: allo spagnolo Adrian Otaegui il Belgian Knockout. Jacopo Vecchi Fossa quarto nell’Andalucia – Costa del Sol Match Play 9 (Challenge Tour) Lo spagnolo Adrian Otaegui ha battuto in finale il francese Benjamin Hebert (-3/-1) e ha vinto il Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa (qualificazione su 36 buche medal e match play per i primi 64) disputato sul percorso del Rinkven International GC (par ...

Golf - European Tour 2018 : restano otto atleti in gara al Belgian Knockout - l’idolo di casa Nicolas Colsaerts elimina l’azzurro Lorenzo Gagli : restano soltanto otto atleti in gara nel Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. I match play della terza giornata del torneo belga hanno fatto selezione e hanno ridotto il parterre a sole otto unità, che si contenderanno la vittoria nell’ultima decisiva giornata, quando si disputeranno i quarti, le semifinali e ...

Golf – Belgian Knockout : Lorenzo Gagli out nel match play : Eurotour: Lorenzo Gagli out nel match play del Belgian Knockout. Il toscano è stato superato nel secondo turno a eliminazione diretta da Nicolas Colsaerts Lorenzo Gagli è uscito nel secondo incontro di match play, sconfitto dal belga Nicolas Colsaerts (-2/-1), nel Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul percorso del Rinkven International GC (par 71), ad Antwerp in Belgio. Dopo i ...

Golf - European Tour 2018 : Jorge Campillo vola al comando del Belgian Knockout. Lorenzo Gagli entra nella top ten : Lo spagnolo Jorge Campillo vola al comando del Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. L’iberico ha concluso il round con 4 colpi sotto il par, eguagliando il rendimento della prima tornata e salendo in cima alla leaderboard a quota -8, quanto bastava per staccare di una lunghezza l’inglese James ...

Golf – Belgian Knockout : Lorenzo Gagli ottavo in qualifica : Eurotour: Lorenzo Gagli ottavo in qualifica nel Belgian Knockout. E’ entrato tra i 64 concorrenti ammessi alla fase match play. Out Pavan e Laporta Lorenzo Gagli si è classificato all’ottavo posto con 137 (69 68, -5) colpi nella fase di qualificazione medal ed è stato ammesso tra i 64 concorrenti che si disputeranno nei match play il titolo nel Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul ...

Golf – Belgian Knockout - Lorenzo Gagli inizia in 14ª posizione : staccati gli azzurri Pavan e Laporta : Buon inizio per Lorenzo Gagli nel Belgian Knockout: l’azzurro si piazza 14°, più indietro Andrea Pavan (58°) e Francesco Laporta (110°) Lorenzo Gagli ha iniziato al 14° posto con 69 (-2) colpi il Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul percorso del Rinkven International GC (par 71), ad Antwerp in Belgio. A metà classifica Andrea Pavan, 58° con 72 (+1), e in bassa Francesco ...

Golf - European Tour 2018 : sette atleti al comando del Belgian Knockout - l’equilibrio regna sovrano. Ottima prova per Lorenzo Gagli - sornione Andrea Pavan : Un’ammucchiata in testa al Belgian Knockout, torneo inserito nel circuito dell’European Tour, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. A guidare la classifica sono ben sette atleti, tutti a pari merito con 4 colpi sotto il par. Si tratta degli inglesi Matthew Baldwin e Ryan Evans, del danese Jeff Winther, del malese Gavin Green, del cileno Nico Geyger, dello spagnolo Jorge ...

Golf - European Tour 2018 : Belgian Knockout al debutto - Andrea Pavan e Francesco Laporta provano a stupire : Una grande novità andrà a contrassegnare l’European Tour 2018. Debutta il Belgian Knockout, che andrà in scena tra giovedì 17 e domenica 20 maggio sul percorso par 72 del Rinkven International Golf Club di Antwerp, in Belgio. Una realtà nuova, dunque, va ad innestarsi nel più importante circuito europeo del Golf. E sono tanti i protagonisti internazionali della disciplina che prenderanno parte al torneo in Belgio. I padroni di casa ...

Golf - debutta il Belgian Knockout : Sul percorso del Rinkven International GolfClub, il numero 60 al mondo è il grande favorito alla vittoriafinale. In campo anche tre azzurri: Andrea Pavan, Lorenzo Gaglie Francesco Laporta. Riposano i ...