Golden State e Houston a gara 7

Playoff NBA - Houston e Golden State volano a gara-7 : senza Paul i Rockets vengono asfaltati : Playoff NBA, Thompson-Curry-Durant distruggono Houston e portano la serie alla sua logica conclusione: si va a gara-7 Playoff NBA, gara-6 tra Houston e Golden State non è mai stata in bilico. Dopo un inizio shock da parte di Harden e soci, avanti 39-22 nel primo quarto, la gara è stata senza storia. Chris Paul è mancato enormemente alla squadra di D’Antoni che si è vista ‘spogliata’ di una delle soluzioni primarie del suo ...

NBA - Golden State si affida a Kevin Durant per non abdicare : ma il suo gioco fa discutere : Uno scambio di opinioni tra Steve Kerr e Kevin Durant "rubato" dalle telecamere di TNT Durante gare-5 ha messo davanti a tutti un tema che all'interno dei Golden State Warriors sta già da tempo ...

Chris Paul - infortunio/ NBA - tegola per Houston : salta gara-6 con Golden State : infortunio Chris Paul basket NBA, tegola per Houston: il giocatore più importante dei Rockets salta gara-6 con Golden State per una lesione al bicipite(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:13:00 GMT)

Playoff NBA - Golden State a un passo dal baratro non perde la calma : "Vinceremo noi" : L'ultima volta che i Golden State Warriors si sono ritrovati sotto 3-2 in una serie e con la possibilità di essere eliminati in gara-6 la storia della NBA è cambiata probabilmente per sempre. Erano i ...

Golden State va ko - Houston si porta sul 3-2 : Sorpresa in gara 5 delle finali Nba nella Western Conference. I Rockets infatti hanno battuto per 98-94 i campioni in carica di Golden State e ora conducono la serie per 3-2. Nella partita giocata ...

Playoff NBA - capolavoro Houston : 3-2 nella serie ed ora Golden State trema - ma si fa male Paul [VIDEO] : Golden State Warriors sconfitti in casa dei Rockets al termine di una vera e propria battaglia, adesso si fa dura per Curry e compagni: 3-2 Houston nella serie Gli Houston Rockets passano a condurre la serie di finale di Conference ad Ovest, vincendo nella notte 98-94 contro Golden State. Una gara ad altissima tensione, nella quale Harden e soci hanno per larghi tratti sofferto il gioco degli Warriors, ma hanno avuto la forza di reagire ...

NBA - Playoff 2018 : Houston vince contro Golden State e assapora le Finals! : Per tanti motivi la partita di questa notte tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors aveva il potenziale di essere, se non decisiva, almeno determinante ai fini della serie e del passaggio del turno. I Rockets hanno vinto davanti al pubblico di casa gara-5 delle Finali della Western Conference 98-94 e si sono portati ad un solo successo dalla possibilità di giocarsi il titolo nell’ultima serie della stagione contro la vincente di ...

Nba - Houston supera Golden State : ora la serie è sul 2-2 : La serie finale della Western Conference del basket Nba, fra i Golden State Warriors, campioni in carica, e gli Houston Rockets è tornata in parità questa notte, sul 2-2, grazie al successo dei ...

