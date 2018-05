Gli ultimi giri dell’ultima tappa del Giro d’Italia | a Roma | non verranno considerati a

Giro d’Italia – Pinot in ospedale : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del francese : Thibaut Pinot in ospedale: le condizioni del francese della Groupama dopo il ritiro dal Giro d’Italia 101 Brutta crisi ieri per Thibaut Pinot nella 20ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Groupama FDJ è stato costretto a ritirarsi dalla corsa rosa, ad una sola tappa dal termine a causa di problemi di salute. Il ciclista francese è infatti arrivato al traguardo di Cervinia stremato, con un ritardo di 45 minuti e 32 secondi ...

Giro d’Italia - Dumoulin non si rimprovera nulla : “il Froome deGli ultimi due giorni è stato troppo forte per me” : Tom Dumoulin rende onore a Chris Froome, sottolineando come non abbia potuto nulla contro il britannico del Team Sky Chris Froome è il vincitore della 101ª edizione del Giro d’Italia. Il britannico del team Sky, dopo la vittoria al Tour de France e alla Vuelta di Spagna del 2017, facendosi scivolare addosso tutte le polemiche riguardanti lo scandalo doping che lo ha visto coinvolto lo scorso gennaio, è stato autore di una vera e propria ...

Tennis - Gli ultimi tornei prima del Roland Garros vanno ad Anastasia Pavlyuchenkova e Johanna Larsson : vanno alla russa Anastasia Pavlyuchenkova ed alla svedese Johanna Larsson gli ultimi due tornei prima del Roland Garros: la prima si impone nel WTA International di Strasburgo, in Francia, mentre la seconda trionfa nel torneo di eguale categoria di Norimberga, in Germania. Sulla terra battuta transalpina la russa vince al termine di un’autentica battaglia sportiva contro la slovacca Dominika Cibulkova, che si arrende dopo qualcosa come tre ...

Dark Polo Gang la serie - Gli ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

Boom di multe stradali neGli ultimi 10 anni : ma in pochi le pagano : Aumentano le multe stradali per gli italiani, ma in pochi, alla fine, le pagano. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla

Gli ultimi episodi de Il Miracolo già on demand per i vecchi abbonati Sky : finale deludente? : Da giorni ormai gli abbonati Sky attendono con ansia di vedere gli ultimi due episodi de Il Miracolo e in molti pensavano che dovessero aspettare martedì prossimo per farlo, ma non sarà così. Giudo Caprino e il cast della serie tv firmata, con successo, da Niccolò Ammaniti è già disponibile nella sezione on demand del vostro decoder già dalla tarda serata di ieri. Gli episodi 7 e 8 dal titolo "Mea culpa" e "Quota legittima" potrebbero ...

Anche Ermal Meta ai Wind Music Awards 2018 all’Arena di Verona : info e ultimi biGlietti disponibili : Anche Ermal Meta ai Wind Music Awards 2018, le serate estive dei premi alla Musica italiana ed internazionale. Un anno di straordinari successi per il cantautore di Fier, dalla vittoria al Festival di Sanremo al sold out del Forum di Assago e l'Eurovision Song Contest: Ermal Meta, a poche settimane dal tour, celebra un anno di soddisfazioni e grande affetto da parte del pubblico. Nella suggestiva e storica cornice dell'Arena di Verona, ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio : la sfida di Lemme e Gli ultimi eliminati del Grande Fratello : Quali saranno i temi della puntata di oggi di Pomeriggio 5? Da Alberico Lemme agli ultimi eliminati del Grande Fratello 2018 passando per la cronaca. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:41:00 GMT)

Ultimi aggiornamenti sui Wind Music Awards 2018 : ospiti e prezzi dei biGlietti in prevendita su TicketOne : I Wind Music Awards 2018 si terranno il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona, a seguire verranno trasmessi in TV. A pochi giorni dalla doppia serata-evento della manifestazione Musicale che premia gli artisti, i singoli, gli album e i tour che hanno riscosso maggior successo nell'ultimo anno, un nuovo ospite internazionale si aggiunge all'elenco degli artisti attesi ai Wind Music Awards 2018. Dopo la conferma della popstar Rita Ora, attesa ...

MotoGp – Incidente Tito Rabat : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pilota : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Tito Rabat dopo la spaventosa caduta di ieri durante i test al Montmelò Grande paura ieri sul circuito del Montmelò durante la giornata di test dei piloti della MotoGp per provare la pista, riasfaltata durante l’inverno: Tito Rabat è stato protagonista di una spaventosa caduta all’ultima curva, che ha lasciato tutti col fiato sospeso. La moto dello spagnolo della Reale Avintia è andata ...

HTC U12 Plus : ecco perchè manca la ricarica wireless - come è stato scelto il nome e Gli ultimi sfondi da scaricare : Il team di HTC ha svelato i motivi che vi sono dietro la decisione di non implementare la ricarica della batteria in modalità wireless in HTC U12 Plus L'articolo HTC U12 Plus: ecco perchè manca la ricarica wireless, come è stato scelto il nome e gli ultimi sfondi da scaricare proviene da TuttoAndroid.

La Memoria deGli ultimi : il film documentario di Samuele Rossi dedicato ai partigiani : ... il festival che sabato 26 e domenica 27 maggio terrà banco nell'Area Medicea di Seravezza con ospiti, incontri, presentazioni di libri, spettacoli. Nove eventi in due giorni, quasi tutti ad ingresso ...