Gli azzurri non si fermano

Volley - Nations League 2018 : Italia-Serbia 3-0 - le pagelle deGli azzurri. Zaytsev e Juantorena - notte stellare. Randazzo tutto cuore : L’Italia ha sconfitto la Serbia con un roboante 3-0 nella terza giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella neonata competizione internazionale. Gli azzurri continuano a incantare e fanno sognare i tifosi anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo. IVAN Zaytsev: 8. Chiude un weekend con i fiocchi ...

LIVE Italia-Serbia - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 3-0 - dominio totale deGli azzurri! Terza vittoria consecutiva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo gli azzurri sfideranno i padroni di casa nell’ultimo incontro del trittico nei Balcani: la nostra Nazionale, dopo il successo sulla Germania e l’impresa contro il Brasile, va a caccia della Terza vittoria consecutiva ma di fronte si troverà una formazione di assoluto spessore tecnico che cercherà di ...

LIVE Italia-Serbia - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 1-0 - grande avvio deGli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo gli azzurri sfideranno i padroni di casa nell’ultimo incontro del trittico nei Balcani: la nostra Nazionale, dopo il successo sulla Germania e l’impresa contro il Brasile, va a caccia della terza vittoria consecutiva ma di fronte si troverà una formazione di assoluto spessore tecnico che cercherà di ...

Nazionale - Gli azzurri scelgono i numeri di maglia per le tre amichevoli : la 10 la prende Insigne : In vista delle tre amichevoli in programma contro Arabia Saudita, Francia e Olanda, gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia Lorenzo Insigne con la 10, Mario Balotelli invece con la 9. Gli azzurri hanno scelto i numeri di maglia per le tre amichevoli che aspettano la prima Italia di Roberto Mancini, al debutto domani contro l’Arabia Saudita a San Gallo. Bonucci e compagni saranno chiamati poi ad affrontare la Francia e l’Olanda, ...

VIDEO Volley - Italia-Brasile 3-2 : Gli highlights dell’impresa! Azzurri scatenati - i Campioni Olimpici si arrendono : Una fantasmagorica Italia ha regalato una giornata indimenticabile a tutti gli appassionati di pallavolo: a Kraljewo (Serbia) gli Azzurri hanno sconfitto il Brasile per 3-2 nella seconda giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici. Riviviamo le gesta della nostra Nazionale nel VIDEO con gli higlights della partita. (foto ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle deGli azzurri. Guerriero Zaytsev - Giannelli mani di fata - Juantorena magico : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri hanno compiuto un’impresa contro i Campioni Olimpici e si sono regalati una giornata magica. Di seguito le pagelle degli azzurri. IVAN Zaytsev: 9. Semplicemente stratosferico, demoniaco, trascinante, dominante. Una partita degna di uno dei migliori giocatori al mondo: non vedeva l’ora di tornare a ...

LIVE Italia-Brasile - Nations League Volley in DIRETTA : 3-2. Gli azzurri giocano il tie break perfetto!!! - 18-25 - 25-19 - 25-21 - 24-26 - 15-8 - : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Canottaggio - Europei Junior Gravelines 2018 : Gli azzurri brillano nelle eliminatorie - sette equipaggi già in finale : Si sono aperti oggi a Gravelines (Francia) gli Europei Junior di Canottaggio. Nella prima giornata di gare si sono svolte le eliminatorie, mentre domani ci saranno le semifinali e le finali che assegneranno le medaglie. L’Italia resta in corsa con dodici equipaggi, l’unico eliminato è stato il due senza femminile di Nadine Agyemang-Heard e Arianna Passini, che chiudono al terzo posto i ripescaggi e sono quindi fuori. Quattro barche accedono ...

LIVE Italia-Brasile - Nations League Volley in DIRETTA : la sfida infinita - Gli azzurri contro il tabù verdeoro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) andrà in scena la partita delle partita, la grande Classica della pallavolo moderna, la sfida totale tra due super potenze di questo sport che si troveranno di fronte a due anni di distanza dalla Finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Gli azzurri meditano vendetta contro i verdeoro, i ragazzi di Chicco Blengini ...

Scherma – Spada maschile - sette Gli azzurri qualificati per il tabellone principale della tappa di Calì : Enrico Garozzo guida il gruppo di sette azzurri che domani si giocheranno la vittoria della tappa di Coppa del Mondo di Spada maschile a Calì Sono sette gli azzurri che domenica affronteranno il primo turno del tabellone principale del Grand Prix Fie di Spada maschile a Cali, in Colombia. E’ questo il verdetto emesso al termine della prima giornata di gara sulle pedane colombiane, dove va in scena l’ultimo atto della stagione ...

Nuoto - si avvicina la Mediterranean Cup : ventisei Gli azzurrini convocati da Walter Bolognani : Sono ventisei gli azzurrini convocati dal responsabile Bolognani per la Mediterranean Cup in programma a Limassol Venti giorni alla Mediterranean Cup (ex Coppa Comen) in programma a Limassol (Cipro) il 16 e 17 giugno. ventisei gli azzurrini (14 femmine e 12 maschi) convocati dal tecnico responsabile delle squadre giovanili Walter Bolognani: Angelica Cappelletto (Nord Est H2O), Chiara Fontana (President Bologna), Giulia Fontana (Ulysse Messina) ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile - la sfida infinita! Azzurri per l’impresa - battaGlia campale a Kraljevo : la rivincita delle Olimpiadi - stessi sestetti : Una nuova battaglia è alle porte, l’infinita sfida si staglia di fronte agli Azzurri, l’eterno duello sta per consumarsi per l’ennesima volta. Oggi pomeriggio (ore 16.00) l’Italia affronterà il Brasile nella seconda partita della Nations League 2018 di Volley maschile: lo scontro diretto più affascinante, l’essenza della pallavolo moderna, il testa a testa tra due delle migliori squadre in circolazione si consumerà ...

Di Biagio riabbraccia l'Under 21 - ma Gli azzurrini perdono 3-2 in Portogallo : Dopo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi , cinque vittorie e un pareggio, , la Nazionale Under 21 interrompe la sua corsa ad Estoril. La squadra di Di Biagio, tornato sulla ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : Gli altri risultati delle gare di oggi. Lontani Gli azzurri : Avara di soddisfazioni per l’Italia il resto della giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, dopo il terzo posto di Marco De Nicolo nella carabina tre posizioni 50 metri maschile, poche note di colore, senza altri azzurri in finale. Nella pistola da 10 metri maschile vince l’ucraino Oleh Omelchuk con il nuovo record del Mondo a quota 243.6 (prec. 242.3), che supera il tedesco ...