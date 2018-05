Giuseppe Conte batte il record di Amato | 84 giorni senza governo

Giuseppe Conte salirà al Quirinale alle 19 : 17.00 - Giuseppe Conte salirà oggi al Quirinale. Il Presidente del Consiglio incarico ha lasciato poco fa la propria abitazione per raggiungere Montecitorio e da lì, alle 19.00, si recherà al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Nessuna comunicazione ufficiale sullo stato dei lavori per il nuovo governo, ma possiamo ipotizzare che Conte raggiungerà il Colle per sottoporre a Mattarella la lista completa dei ...

Giuseppe Conte - nel suo staff le quattro 'spie' della Casaleggio : chi fa parte della Rete magica : A Palazzo Chigi sanno che è ormai questione di ore perché, finita l'epoca del Giglio magico renziano, cominci l'era della 'Rete magica' targata Casaleggio & Associat i. L'arrivo del premier Giuseppe ...

Giuseppe Conte - la scorta entra in casa sua a Roma : è il segnale : governo a un passo : E Conte potrebbe prepararsi a salire al Quirinale per presentare la sua lista dei ministri, in cui come chiesto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio Savona è al primo posto nella casella dell' Economia .

Giuseppe Conte - perché il premier incaricato rischia di sbattere il muso : cosa è disposto a fare : Lo scontro sull'economista antieuro Paolo Savona al ministero dell'Economia ha avuto il solo merito di aver ricompattato leghisti e grillini, oltre che pezzi di centrodestra, sul suo nome, ma d'altra ...

Fiorello imita Giuseppe Conte : "Sarò il maestro di burraco degli italiani" : Il professor Giuseppe Conte è già finito nel mirino di Fiorello. Il conduttore ha imitato il premier incaricato nel suo programma radiofonico 'Il Rosario della sera'. In un'intervista il 'finto Conte' ...

'Un esecutore che si è gonfiato il curriculum'. Cosa ha scritto il NYT di Giuseppe Conte : 'Se l'Italia, la quarta economia dell'Ue, inizia a sfidare le regole dell'Unione e chiede di rinegoziare i termini della sua adesione, sarà più difficile tenere gli altri membri in riga', afferma il ...

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - il retroscena dal Colle : la frase che ha fatto precipitare la situazione : Ed è la prova, conclude Verderami, che 'dietro l'intransigenza sul nome di Savona all'Economia ci sia una precisa volontà dei partiti di maggioranza, che conduce verso le urne'.

Marco Travaglio - la reazione scomposta : come insulta Maria Elena Boschi e Angelino Alfano per difendere Giuseppe Conte : 'E allora Angelino Alfano e Maria Elena Boschi ?'. A chi accusa Giuseppe Conte di essere un 'signor nessuno' della politica , definizione impossibile da smentire, , Marco Travaglio reagisce come ogni bambino ha fatto almeno una volta nella sua vita: specchio riflesso. L'editoriale del direttore del Fatto ...