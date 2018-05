GIULIANO SANGIORGI Ritrova Fabio Volo e si prepara al tour con i Negramaro Che tempo

Le rivelazioni di GIULIANO SANGIORGI dei Negramaro prima del tour negli stadi : “Mi arrendo alla musica” : Arrivano le rivelazioni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro prima del grande tour negli stadi . Dopo il periodo difficile nel quale hanno rischiato di mettere la parola fine sul progetto del gruppo, i ragazzi di Amore che torni sono pronti a tornare sul palco per portare la forza della loro musica nelle grandi arene del calcio. Il gruppo si è raccontato a GQ, al quale hanno raccontato di aver smesso anche di scriversi nella chat di gruppo, ...

Jovanotti e GIULIANO SANGIORGI a Roma : "Musicista enorme e amico vero" : ' Mi ha emozionato ', svela Jova , ' Non mi scordo mai che la vita mi ha offerto l'opportunità di fare musica e spettacoli per le persone, sperando di arrivare al cuore e ogni giorno cerco di dare ...

GIULIANO SANGIORGI cittadino onorario di Caltanissetta : i dettagli della cerimonia (video) : Giuliano Sangiorgi cittadino onorario di Caltanissetta dal 27 marzo. Il leader dei Negramaro è diventato un nisseno dopo la cerimonia per il conferimento di riconoscimento, così come lo era l'amato padre scomparso qualche anno fa e al quale ha dedicato il singolo Lo sai da qui, tratto dal penultimo disco La rivoluzione sta arrivando. Una grande emozione, per Giuliano Sargiorgi, legato indissolubilmente alla città siciliana da parte di padre, ...