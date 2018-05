Girone d' Italia Murales di Sirante a Roma contro Israele

Giro d'Italia - 4 a tappa : a Calta Girone vince Wellens - Dennis resta in rosa : Il muro di Calta Giro ne mette le ali a Tim Wellens e segna distacchi. Il belga della Lotto-Fix All con uno sprint verticale fa sua la quinta tappa del Giro d'Italia battendo il canadese Michael Woods , ...

