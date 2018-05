Giro | Raggi | ' Buche? Si | ma giorno festa'

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - la conferma di un grande campione. Non era quello del 2017 - ha corso con coraggio e orgoglio : Tom Dumoulin si è confermato un grande campione al Giro d’Italia 2018. Il corridore olandese, dopo aver fatto sua la scorsa edizione, è stato in corsa fino all’ultimo per la Maglia Rosa anche quest’anno. Il sogno del bis è sfumato per 46” e si è dovuto arrendere alla superiorità di Chris Froome in queste ultime tappe. Il Giro del 27enne di Maastricht si è aperto con la vittoria nella cronometro di Gerusalemme ed è andato così ad indossare ...

Gina Lollobrigida malata in ospedale dopo il ragGiro? Pomeriggio 5 riporta le parole dell'attrice : Gina Lollobrigida gravemente malata in ospedale ? Queste sono le voci che da qualche tempo stanno circolando in rete ma l'attrice ha voluto comunicare quello che le è successo negli ultimi mesi con un ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della diciottesima tappa : Yates - prima crisi. Più coraggio da Pozzovivo : pagelle 18MA tappa Giro d’Italia 2018, ABBIATEGRASSO-PRATONEVOSO Maximilian Schachmann, 10: la prima parte del 2018 ci ha consegnato un corridore forte e completo, che nei prossimi anni potrebbe togliersi soddisfazioni importanti. La prima è arrivata già oggi, con una tappa di sicuro valore al Giro 101. Non è uno scalatore puro, ma sulla salita finale è perfetto dal primo all’ultimo metro: nel finale lascia l0iniziativa a CAttaneo, poi ...

Gina Lollobrigida vittima di un ragGiro : sequestro milionario al giovane manager : sequestro milionario per Andrea Piazzolla, il giovane manager di Gina Lollobrigida, indagato da tempo per circonvenzione di incapace. Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei beni e ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : salite a ripetizione. Chi ha coraggio può ribaltare la classifica : Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa dura a chiudere questa seconda settimana del Giro d’Italia 2018: quindicesima frazione, si parte da Tolmezzo e si arriva a Sappada dopo 176 chilometri e ben quattro GPM. Si può fare la differenza, anche se le salite non sono lunghissime e con pendenze impossibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ...

Giro di California 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Tante salite e una cronometro da 34 chilometri : Domenica, con la prima frazione, prenderà il via il Giro di California 2018, corsa a tappe di una settimana che si svolge sulla West Coast statunitense. Corsa prestigiosa inserita nel calendario World Tour, che offre a diversi corridori la possibilità di tornare a macinare chilometri dopo le fatiche della primavera in un contesto, anche climatico, molto adatto piacevole. Andiamo a vedere le sette tappe e il percorso ai raggi X. Domenica 13 ...

Giro d’Italia 2018 - Enrico Battaglin : “Sono veramente contento di essere tornato al successo - ho raggiunto il mio obiettivo” : Enrico Battaglin è tornato finalmente al successo nella quinta tappa del Giro d’Italia 2018, dopo un digiuno di quattro anni. L’ultima vittoria del corridore veneto risaliva infatti alla quattordicesima del Giro 2014, quando trionfò ad Oropa. Oggi il corridore della LottoNL-Jumbo è riuscito a ritrovare il colpo di pedale decisivo nel finale e sfruttando il suo spunte veloce, si è imposto sul traguardo di Santa Ninfa. Una vittoria quindi ...

Metro C - il disgelo tra Raggi e CaltaGirone nella lettera della sindaca al Messaggero : Il disgelo testimoniato da una lettera. La benedizione di Virginia Raggi e i suoi alla prosecuzione della Metro C fino a piazzale Clodio (o “forse Farnesina”) è lontano anni luce, nei tempi e nei modi, dai giorni del no alle Olimpiadi. Non è un caso che la sindaca abbia scelto di comunicare la volontà di proseguire con la realizzazione tanto vituperata linea verde scrivendo una lettera al quotidiano Il Messaggero, di proprietà di uno dei ...

Giro d’Italia 2018 - i possibili scenari tattici della Corsa Rosa. Sky dominerà come al Tour? Servirà il coraggio di attaccare : Tutto pronto per il Giro d’Italia 2018: dopo tanta attesa, finalmente domani scatterà la prima grande Corsa a tappe stagionale. Si parte con tre frazioni in terra israeliana: una brevissima cronometro a Gerusalemme e due giornate dedicate molto probabilmente ai velocisti, dove però bisognerà fare attenzione a cadute ed imprevisti vari. Poi il rientro nel Bel Paese e le prime montagne: dalla Sicilia fino alle Dolomiti per poi tornare ...

Giro d’Italia 2018 - le 21 tappe ai raggi X e le stellette di difficoltà. Le date e un percorso durissimo : Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: domani partirà il Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla sua 101ma edizione, scatterà per la prima volta al di fuori dall’Europa, con tre frazioni nella splendida location di Israele. Dalla partenza di Gerusalemme all’arrivo di Roma il Giro attraverserà tutta l’Italia con 21 tappe, di cui otto arrivi in salita e due cronometro. Sarà un percorso durissimo con i corridori che ...

Giro d’Italia - tutte le 22 squadre ai raggi X : capitani - gregari e cacciatori di tappe : Pochi giorni alla partenza: venerdì 4 maggio a Gerusalemme, con una cronometro individuale partirà il Giro d’Italia 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani, gregari e cacciatori di tappe. TEAM SUNWEB 1 DUMOULIN Tom 2 CURVERS Roy 3 HAGA Chad 4 HAMILTON Chris 5 HOFSTEDE Lennard 6 OOMEN Sam 7 TEN DAM Laurens 8 VERVAEKE Louis Capitano: Tom Doumulin cacciatori di tappe: – Ambizioni: tutti per Dumoulin ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti a confronto. Aru - Froome - Dumoulin - Pinot e Lopez : l’analisi ai raggi X : Cinque pretendenti alla maglia rosa: dal vincitore della scorsa edizione al dominatore dell’ultimo lustro nelle grandi corse a tappe, insidiati da tre giovani molto pericolosi. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa a tappe: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza. CHRIS Froome Salita: 10 Discesa: 8 Cronometro: 9 Intelligenza tattica: ...

