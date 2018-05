Giro d' Italia | i ciclisti protestano per le buche di Roma | corsa ridotta

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a causa delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale

Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 : Il ciclista britannico è il vincitore della 101a edizione della Corsa in rosa che si è conclusa oggi a Roma con la 21/a tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso. Si tratta del primo trionfo italiano dell'atleta britannico che in carriera ha vinto 4 Tour de France.Continua a leggere

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa neutralizzata dopo le proteste : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...

Giro d’Italia. Pd all’attacco del M5S : “A Roma figuraccia in mondovisione” : “Il Giro d’Italia si ferma per l’assoluta incapacità di governare Roma da parte del Movimento 5 Stelle. Poco fa, infatti,

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Questa è l’Italia grillina : il Giro d’Italia neutralizzato dalle buche di Roma : Il sistema Roma potrebbe essere applicato presto all’Italia intera. E’ il sistema delle gigantesche figuracce sotto gli occhi di tutto