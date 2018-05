Giornata Nazionale - Le dimore storiche aprono al pubblico

Giornata internazionale bambini scomparsi : in Italia solo 1 su 5 viene ritrovato : Mentre l’Irlanda è alle prese con il referendum nazionale sull’aborto, nel mondo si celebra la Giornata internazionale per i bambini scomparsi. Per l’occasione, SOS Il Telefono Azzurro Onlus ha presentato dati sconcertanti per l’Italia: 177 le segnalazioni, solo 30 i casi di ritrovamento e un 2017 tutto da dimenticare. Si parla di minori, per lo più migranti arrivati da soli in Italia, che finiscono per diventare merce nei mercati del lavoro ...

Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di Pergusa : ... Dominique, Mariarita e Letizia del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Kore , che hanno raccontato la fiaba "Biodiversità: un mondo tutto da scoprire", da loro stesse scritta ...

Giornata internazionale dei bambini - l’esercito degli invisibili : in Italia sparisce un minore ogni 48 ore : In Italia sparisce un bambino ogni 48 ore, e quattro su cinque non vengono più ritrovati. Un vero e proprio esercito di invisibili, che conta oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo in Italia. Minori dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. I dati, impressionati, sono diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Sos Il Telefono Azzurro Onlus, che dal 2009 ...

Presentata la XV Giornata Nazionale dello Sport. Malagò - un progetto che cresce anno dopo anno : Abbiamo arricchito il format grazie all'impagabile lavoro dei comitati regionali e sposato la grande idea di un connubio tra sport e ambiente perché è una follia non abbinare lo sport alla tutela ...

Spoleto - Giornata Nazionale delle miniere : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del "Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre." Alle ore 17.30 a ...

Giornata Nazionale delle miniere - domenica 27 maggio al pozzo Orlando : Geologia del Quaternario Laboratorio di Scienza della Terra di Spoleto, Ecomuseo Geologico-Minerario di Spoleto, parlerà del 'Significato ambientale delle ligniti quaternarie umbre.' Alle ore 17.30 a ...

Giornata Nazionale del Sollievo 2018 : domenica 27 maggio - presso l’ASST PINI-CTO consulenze gratuite per la terapia del dolore : Anche l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI-CTO partecipa alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo, dedicata a promuovere la cura delle patologie dolorose. domenica 27 maggio, la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione aprirà le proprie porte alla cittadinanza. presso l’ambulatorio della sede di Piazza Cardinal Ferrari, dalle 9:00 alle 12:30, verrà allestito un punto di accoglienza dove un professionista ...

Il Coordinamento nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata mondiale dell'Africa : ... celebra quindi la nascita dell'organizzazione con una serie di eventi che coinvolgono il nostro paese da nord a sud e che vanno dalle conferenze, alle mostre, fino a spettacoli che interessano ...

La Giornata Internazionale della biodiversità : Il 22 maggio è la Giornata Internazionale della biodiversità, ricorrenza proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, un trattato Internazionale sottoscritto a Nairobi, in Kenya, nel 1992 da 196 paesi, al fine di tutelare la diversità biologica. Con il termine biodiversità s’intende la varietà di vita sulla Terra, frutto di miliardi di anni ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima Giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Domenica si celebrerà la "Giornata Nazionale della Clownterapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand "Palloncini, ...

Domenica si celebrerà la "Giornata Nazionale della Clownterapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand 'Palloncini, ...

Roma Capitale aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà : L’assessora Baldassarre incontra in Campidoglio il Comitato Internazionale per il 17 ottobre. Tema della Giornata del 2018 saranno i diritti umani Roma Capitale ha aderito alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà’, che ricorre ogni anno il 17 ottobre. E’ quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta capitolina, che consente così alla città di accedere a un’importante iniziativa di carattere Internazionale introdotta ...

Giornata internazionale dei musei - in Italia oltre 200 eventi - : L'evento, nato nel 1977, ha l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza che i musei rappresentano nello sviluppo della società. Il tema di quest'anno è: "musei iperconnessi: nuovi ...