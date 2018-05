Giornata del sollievo | le rose di Confagricoltura Liguria ai malati del

Il Coro Mariele Ventre di Ragusa a Capaci per la Giornata della legalità : Lo scorso 23 maggio il Coro Mariele Ventre di Ragusa ha partecipato alla Giornata della legalità a Capaci. Il Coro ha accolto il ministro Minniti.

Gutenberg 16 - Giornata conclusiva della settimana densa di appuntamenti : Sempre al Marca Fabrizio Rufo ha presentato il suo libro 'Ilcodice della vita: una storia della genetica tra scienza e bioetica',mentre nei locali del Galluppi Antonella Napoli, autrice de 'L'...

Vela – Il riassunto della prima Giornata del 151 Cetilar Trophy M32 : La prima giornata dell’evento 151 Miglia-Trofeo Cetilar si è conclusa con grande successo Il Porto di Pisa ha vissuto oggi un’intensa e colorata giornata all’insegna dello sport e del divertimento, con lo svolgimento di tre eventi legati alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata di Vela d’altura in programma giovedì 31 maggio, con partenza al largo tra Livorno e Marina di Pisa. In mare i catamarani M32, impegnati nel secondo giorno del 151 ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : i risultati dell’ultima Giornata ad Antalya : Ad Antalya, in Turchia, si è conclusa la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2018 con le finali dell’Olimpico, che hanno occupato gran parte della giornata. Partiamo dalle prove individuali e in particolare da quelle maschili: in una sfida tutta coreana, Lee Woo Seok ha superato con un netto 6-2 il connazionale Woojin Kim, mettendo a referto nella finale ben due serie da 30 punti che hanno fatto la differenza in suo ...

Salute : domani in Campania è la Giornata del Sollievo : I camper dell’Associazione House Hospital onlus in tutti i capoluoghi di provincia per garantire visite gratuite e informare i cittadini sul tema delle Cure palliative. domani, a partire dalla mattina, in occasione della XVII Giornata Nazionale del Sollievo House Hospital onlus sarà con i suoi camper a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi gratuitamente ad una visita dermatologica o senologica. Ricevendo anche importanti ...

Porte aperte nelle dimore storiche italiane : la Giornata dell'Adsi : Come ogni anno, il programma della giornata nazionale si arricchirà con iniziative locali dedicate ai visitatori di tutte le età - eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici - ...

Torna la Giornata delle Dimore Storiche Italiane : tanti gli appuntamenti per domenica 27 maggio 2018 : Tante le iniziative di questa Giornata, come eventi eno-gastronomici, spettacoli, mostre, concorsi fotografici. Per consultare il programma completo con tutte le aperture regionali: www.adsi.it ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Ieri la Giornata più dura della mia carriera. Tornerò per vincere” : “La giornata più dura della mia carriera”. Simon Yates ha commentato così la tappa di Bardonecchia al Giro d’Italia 2018, in cui è andato completamente in crisi, accusando un ritardo di oltre 38’ dalla testa. Quello che fino a mercoledì era stato il padrone assoluto di questa edizione, è andato alla deriva sul Colle delle Finestre, iniziando un lungo calvario fino al traguardo. La Maglia Rosa sembrava ad un passo e invece all’ultimo sono ...

Feste del Rugby 2018 – Conclusa la prima Giornata ad Ancona : Conclusa ad Ancona la prima giornata delle Feste del Rugby 2018: oltre 1500 giovani atleti protagonisti della cerimonia d’apertura Oltre 1500 giovani atleti sono stati i veri protagonisti della cerimonia di apertura delle Feste del Rugby 2018 ad Ancona, evento organizzato in totale sinergia tra FIR, Polfer e ANSF volto alla promozione della cultura e della sicurezza ferroviaria attraverso i valori del Rugby. prima dell’inaugurazione, ...

Giornata Internazionale della Biodiversità 2018 celebrata al Lago di Pergusa : ... Dominique, Mariarita e Letizia del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria della Kore , che hanno raccontato la fiaba "Biodiversità: un mondo tutto da scoprire", da loro stesse scritta ...

Inter - il riassunto della prima Giornata nerazzurra di Lautaro Martinez : Ore 19.04 Lautaro Martinez esce dalla sede nerazzurra: "Forza Inter. Amala" Il nuovo attaccante nerazzurro, dopo due ore e trenta nella sede di Corso Vittorio Emanuele II, uscendo proprio dal quartier ...

“Latte Days” - domani al Parco della Biodiversità una Giornata dedicata al latte e ai suoi derivati : Si terrà domani, sabato 26 maggio dalle ore 10 alle 13 presso il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, il secondo e ultimo appuntamento con i “latte Days”, le giornate dedicate alla promozione del latte e dei suoi derivati nelle scuole. Promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalla Comunità Europea, la manifestazione è stata organizzata in collaborazione Unioncamere e le Camere di Commercio e con ...

Presentata la XV Giornata Nazionale dello Sport. Malagò - un progetto che cresce anno dopo anno : Abbiamo arricchito il format grazie all'impagabile lavoro dei comitati regionali e sposato la grande idea di un connubio tra sport e ambiente perché è una follia non abbinare lo sport alla tutela ...

Vela – Tempo variabile nella prima Giornata di regate del 1° Mondiale GC32 : In testa i britannici di Ineos Rebels UK dopo le prime due regate. Spettacolo a Riva del Garda: il Mondiale GC32 tra grandi campioni della Vela olimpica e di Coppa America. Alla Fraglia Vela Riva grandi sforzi organizzativi per portare l’eccellenza della Vela moderna sul Garda Trentino Iniziato a Riva del Garda il 1° campionato del Mondo GC32 evento con il top della Vela Mondiale organizzato alla Fraglia Vela Riva e in programma fino a domenica. ...