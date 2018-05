Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale | le sue condizioni di salute

Gina Lollobrigida a Domenica Live/ Raggirata dal manager Andrea Piazzolla? Le sue vere condizioni di salute : Gina Lollobrigida a Domenica Live, in collegamento dall'ospedale nel quale è ricoverata. Quali sono le sue condizioni di salute? La verità in esclusiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:21:00 GMT)

Gina Lollobrigida malata in ospedale dopo il raggiro? Pomeriggio 5 riporta le parole dell'attrice : Gina Lollobrigida gravemente malata in ospedale ? Queste sono le voci che da qualche tempo stanno circolando in rete ma l'attrice ha voluto comunicare quello che le è successo negli ultimi mesi con un ...

Gina Lollobrigida raggirata da manager/ Andrea Piazzolla sotto accusa : “l’ha circuita e dilapidato patrimonio” : Gina Lollobrigida raggirata dal giovane manager 31enne: Andrea Piazzolla sotto accusa per circonvenzione d'incapace, "l'ha circuita per dilapidare il patrimonio". Il caso e le accuse. Il suo manager e uomo di estrema fiducia l’avrebbe raggirata e approfittato della debolezza psichica dell’anziana attrice per poterla sostanzialmente raggirare.

Gina Lollobrigida raggirata - sequestro milionario al manager : Il gip ha disposto il sequestro preventivo dei beni della «Vissi d’Arte srl», società riconducibile ad Andrea Piazzolla, indagato per circonvenzione di incapace

Gina Lollobrigida vittima di un raggiro : sequestro milionario al giovane manager : sequestro milionario per Andrea Piazzolla, il giovane manager di Gina Lollobrigida, indagato da tempo per circonvenzione di incapace. Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei beni e ...

Gina Lollobrigida/ A novant'anni balla un charleston : Il valzer? Banale (Ballando con le stelle) : Gina Lollobrigida ospite a ballando con le stelle: nulla di più appropriato, per una stella... di Hollywood. "Vi racconto il percorso da Subiaco all'America". A ballando con le stelle, si parla di stelle... di Hollywood. Gina Lollobrigida n'è senz'altro un esempio. "Vengo da Subiaco; finire sulla WoF è stato incredibile". La Lollo ha creato un genere: "Pane, amore e fantasia è il film più rappresentativo. Non capisco perché l'America lo ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta finale : vincitori e classifica. Gina Lollobrigida ballerina per una notte : Ballando con le stelle 2018, Diretta finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:00:00 GMT)

Gina LOLLOBRIGIDA/ Video : "Mi sposai non per amore" (Ballando con le stelle) : Video, GINA LOLLOBRIGIDA, ospite a Ballando con le stelle 2018, parla di una sua brutta esperienza del passato vissuta con un calciatore della Lazio a diciotto anni.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:29:00 GMT)

Finale di Ballando con le stelle : in pista Gina Lollobrigida : Puntava sul colpaccio Milly Carlucci. Prima Al Bano e Romina, poi Ivana Trump e Rossano Rubicondi. Per la finalissima di

Gina Lollobrigida : età - altezza - peso ex marito e figlio. Chi è la diva del cinema italiano : Dotata di quella bellezza abbagliante capace di far perdere la testa a qualunque maschio, Gina Lollobrigida è stat una delle attrici europee, oltre che sex symbol, più importanti a livello internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta. Ripercorrere la fortunata carriera della “Lollo”, come fu soprannominata dalla stampa, apre uno scrigno di curiosità. Si scopre che, da ragazza, per mantenersi agli studi vendeva caricature ...

Ballando con le Stelle - tutto pronto per la finale : Gina Lollobrigida ballerina per una notte : Dopo la pausa di sabato scorso per fare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest, arriva sabato prossimo su Rai1 la finalissima di ' Ballando con le Stelle 2018 ' , che vedrà sfidarsi all'...