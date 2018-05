“Gf | Simone Coccia nella bufera Le terribili accuse dell’ex moglie al fidanzato della

caffeinamagazine

(Di domenica 27 maggio 2018) Il Grande Fratello non si svolge solo all’internocasa, fuori da Cinecittà accadono cose. In particolare nello studio di Domenica Live dove Barbara D’Urso non perde occasione per creare suspance e lanciare gossip. La conduttrice del Gf ha ospitato in collegamento Angela Ippoliti, exdiColaiuta. La donna aveva già accusato l’ex di non aver mai pagato gli alimenti al figlio Lorys e ora torna sulla questione.avrebbe pagato solo alcune delle quote mensili stabilite ed è in difficoltà. Poi ha ricordato quando e come l’ha conosciuto: “Ci siamo conosciuti nel 2003 quandofaceva il buttafuori. Ci ha presentati un’amica e ci siamo innamorati. Abbiamo avuto il nostro bambino dopo 3 anni di fidanzamento. A quel bambino non ha mai corrisposto alimenti. C’è una causa di mantenimento in corso, partita da una querela di 4 anni fa. Non sono ...