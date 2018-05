Georgofili | nell’anniversario della strage recuperata l’opera distrutta Ma Schmidt

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 maggio 2018) Doveva essere l’occasione per riaprire il Corridoio Vasariano, il camminamento aereo voluto dai Medici, invece ci si dovrà accontentare del restauro di un’opera danneggiata nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quellabomba di via dei. Nel 25esimo anniversario, un ottimo modo per ricordare le vittime e i danni materiali dell’attentato mafioso era quello, la riapertura del Corridoio, chiuso ormai da quasi due anni per motivi di sicurezza. Il direttore degli Uffizi, Eike, l’aveva più volte annunciato, ma non se ne farà di niente. Ci si dovrà accontentare del ritorno al suo splendore de I giocatori di carte di Bartolomeo Manfredi, trafitto da una miriade di schegge e detriti e ridotta a brandelli. Il danno fu così grave che per 20 anni nessuno ha mai avuto il coraggio anche solo di pensare al suo recupero, che avrebbe significato ...