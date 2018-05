Gaza | esercito israeliano spara su manifestanti palestinesi | 41 feriti

L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza - ci sono due morti : Stamattina l’esercito israeliano ha attaccato con un carro armato una postazione di Hamas a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, per ritorsione contro il ritrovamento di un dispositivo esplosivo nei pressi del confine con Israele. Secondo il ministero della Sanità The post L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza, ci sono due morti appeared first on Il Post.

Scontri a Gaza tra manifestanti ed esercito | Un morto e 100 feriti nel giorno dell'inaugurazione ambasciata Usa

STRISCIA DI Gaza - TRE MANIFESTANTI PALESTINESI MORTI/ Violenti scontri con esercito Israele : almeno 350 feriti : STRISCIA di GAZA, un manifestante palestinese morto. Continuano le proteste contro Israele, oggi la quinta Marcia del ritorno: almeno 168 feriti.

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione dell’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele - citando implicitamente la reazione dell’esercito israeliano a Gaza : L’attrice statunitense Natalie Portman ha fatto sapere che non parteciperà alla cerimonia dei Genesis Prize, definiti da alcuni giornali israeliani “il Nobel per le persone di discendenza ebraica”, citando implicitamente la reazione dell’esercito israeliano alle proteste in corso a Gaza. The post Natalie Portman ha rifiutato di ricevere un premio in Israele, citando implicitamente la reazione dell’esercito ...

Gaza - video shock : spara a palestinese e tutti esultano - l'esercito "assolve" il cecchino : L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta dopo che il video è diventato virale. Diversi ministri hanno difeso il tiratore scelto che ha aperto il fuoco condannando invece colui che ha realizzato il filmato.

