FOTO Osmany Juantorena indossa scarpe diverse dai compagni Nuovo episodio dopo il caso

oasport

: #volley FOTO Nuovo caso scarpe in casa Italia? Osmany Juantorena indossa calzature diverse dai compagni... Dopo l'e… - OA_Sport : #volley FOTO Nuovo caso scarpe in casa Italia? Osmany Juantorena indossa calzature diverse dai compagni... Dopo l'e… - __mydear__ : RT @Shiria16: Che tristezza i tifosi brasileiri che rosicano nei commenti sotto la foto di Osmany dicendo che la prossima volta vinceranno… - jessystorm87 : Cester è decisamente me nella vita in questa foto (ah il biondo e il moro presumo siano Ivan e Osmany...muoio??????) -

(Di domenica 27 maggio 2018) L’Italia sta volando nella Nations League 2018 di volley maschile, ha sconfitto la Germania all’esordio e poi ha firmato l’impresa contro il Brasile. Questa sera (ore 19.00) è previsto il match contro la Serbia ma ai tanti appassionati è parso evidente un importante particolare durante i primi due incontri giocati a Kraljevo. Ledisonoda quelle degli altrie non parliamo soltanto del modello. Nellegrafie offerte dalla FIVB, infatti, emerge questo “dettaglio” con gli altri azzurri che calzano delle Mizuno mentre la Pantera non ha visibile il logo.quanto successo lo scorso anno a Ivan Zaytsev, speriamo che non emerga un, soprattutto nella stagione che porta ai Mondiali casalinghi. (FIVB) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...