Formula 1 | Hamilton dopo Gp Monaco | ' Gara peggiore della stagione'

Formula 1 - Ocon a Monaco fa passare Hamilton. Ordine di scuderia? Lui non nega : 'Chiedete al boss' : "Se ho reso la vita troppo facile Lewis Hamilton quando mi ha sorpassato? Sono un pilota Mercedes, devi chiedere al boss". Così il francese della Force india Esteban Ocon risponde a una domanda sul ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori - Monaco 2018 : Hamilton primo - Vettel e Ferrari recuperano : Classifica Formula 1: il Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Monaco 2018. Sulla pista di Montecarlo Vettel recupera tre punti a Hamilton, grande balzo avanti di Ricciardo(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:37:00 GMT)

Formula 1 - Daniel Ricciardo trionfa a Monaco : Vettel secondo - Hamilton sul podio : ... conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : vince Ricciardo - la Ferrari seconda con Vettel - Hamilton terzo : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo 1° - Vettel alle spalle. Poi Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen – Segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo su Red Bull, scattato dalla pole, ha difeso la prima posizione dalla Ferrari di Sebastian Vettel. alle sue spalle Lewis Hamilton sulla Mercedes, tra i primi a rientrare ai box per il cambio gomme, e capace di mantere la posizione dopo lo stop di tutti. Subito dietro Kimi Raikkonen Seguito Esteban Ocon. L'articolo Formula 1, Gp di ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Monaco 2018 : Ferrari in chiaroscuro - Vettel nella morsa Ricciardo-Hamilton : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Monaco 2018 Montecarlo: la lotta per la pole position è sempre bollente nel Principato, la Ferrari ci crede (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:17:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton dopo qualifiche a Monaco : 'Hamilton : 'Abbiamo fatto il possibile - ma posizione buona' : "E' stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è ...

Formula 1 - Vettel e la sorprendente apertura su Hamilton in Ferrari Video : Siamo ormai entrati ufficialmente nella settimana che portera' la Formula 1 verso il Gran Premio di Monaco [Video], che scattera' domenica 27 maggio alle ore 15:10. Come da tradizione, gli appuntamenti con la corsa monegasca si aprono in anticipo perché, tra show-business e glamour, il mercoledì è dedicato alle conferenze stampa di rito dei piloti, mentre il giovedì le vetture sono gia' in pista per le prime prove libere. A partire dal sabato, ...

Formula 1 - Hamilton : 'Io in Ferrari? In futuro non con Vettel' : 'Sono pronto a gareggiare con tutti. In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, come Seb, Button e Alonso, perché ti aiuta a crescere e arrivare al limite anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il ...

Formula 1 - Hamilton : 'Rinnovo? Non c'è fretta. Forse aspetto per lasciarvi il dubbio' : In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il lato migliore ed il lato peggiore. La Ferrari ha Raikkonen, che ...

Formula Uno - Vettel : 'Hamilton in Ferrari? Mi piacerebbe' : TORINO - ' Hamilton con me in Ferrari? Non mi dispiacerebbe, ma sono felice del rapporto con Raikkonen '. Così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari , nel corso della tradizionale conferenza stampa ...

Formula 1 - mercato piloti Ferrari : Vettel lancia la bomba su Hamilton : La stagione di Formula 1 sta regalando grandi emozioni, in particolar modo continua il sempre più avvincente duello tra Ferrari e Mercedes, la Rossa aveva iniziato la stagione in modo importante, poi un calo e qualche errore di troppo nelle ultime gare, ad approfittarne è stato il campione del mondo Lewis Hamilton che adesso guida la classifica generale. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sul mercato piloti del futuro, ecco le ...

Formula 1 - Hamilton : 'Per il rinnovo del contratto non c'è fretta' : 'Il rinnovo del contratto con la Mercedes? Non ci sono punti spinosi o di disaccordo, semplicemente non abbiamo fretta'. È la precisazione del campione del mondo Lewis Hamilton riguardo al suo futuro con la scuderia tedesca durante la conferenza stampa che precede il Gp di Montecarlo. 'Non sto discutendo con nessuno, nè sto valutando altre proposte, ...