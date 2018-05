: ?? #BREAKING Secondo fonti di maggioranza, Conte andrà al Quirinale con il nome di Paolo #Savona per il ministero de… - you_trend : ?? #BREAKING Secondo fonti di maggioranza, Conte andrà al Quirinale con il nome di Paolo #Savona per il ministero de… - you_trend : ?? Si va verso il giuramento del #GovernoConte al Quirinale domani all'ora di pranzo, secondo fonti M5S interpellate dall'agenzia AGI - borghi_claudio : @alexbarbera Significa che mi aspetto che un giornalista controlli le fonti e capisca cosa c'è scritto in un artico… -

Non si è mai discusso die sottosegretari. Cosìautorevoli di M5S smentiscono iche circolano nelle ultime ore di possibili. In particolare, il riferimento è sia al dicastero dell'Ecoa con Paolo Savona, sia al nome della pentastellata Laura Castelli, una esponente 5 Stelle che secondo alcuni rumors potrebbe in realtà essere del tutto fuori dal governo giallo-verde.(Di domenica 27 maggio 2018)