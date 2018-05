Flat tax | chi ci guadagna? Per molti la riforma del fisco è un regalo ai ricchi

Nei primi mesi del Prof niente Flat tax e sussidi solo misure a costo zero : La parte del programma elettorale del centrodestra che la vulgata elettorale e mediatica bollava come la meno realistica potrebbe essere uno dei pochi punti realizzabili del "contratto" tra M5S e Lega per il governo. La flat tax continua a guadagnare consensi tra gli addetti al settore. Ieri la Cei, la Conferenza episcopale italiana ha bocciato la riforma fiscale, ma negli ultimi due giorni autorevoli media come Bloomberg e il Wall street ...

Flat tax - Cottarelli : “Guadagno 10mila euro al mese e risparmierei tanto di tasse. Ma non sarei contento” : “Flat tax? Io guadagno circa 10 mila euro al mese, ma non sarei contento della tassa piatta, nonostante ciò possa comportare per me un risparmio di diverse decine di migliaia di euro l’anno. A livello personale, potrei esserne anche contento. Ma come cittadino sono convinto che sia giusto che ci sia un po’ di progressività nel sistema della tassazione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio ...

Flat tax - a chi conviene : 3 esempi concreti Perché potrebbe penalizzare le donne : La Flat-tax, inserita nel contratto di governo M5S-Lega, non avrebbe effetto sui redditi fino a 15mila euro. Non converrebbe alle famiglie monoreddito e alle coppie con due stipendi, mentre fa risparmiare i single

Dalla Flat tax al decreto taglia-leggi : le prime mosse del governo : Delle pensioni abbiamo detto ieri: stop all’Ape Sociale, ripristino dell’opzione donna e quota 100 (ma per quest’ultima...

Flat tax - parla l'economista ex Pd Nicola Rossi : 'Va bene l'aliquota unica - evitare l'errore degli 80 euro' : L'introduzione della Flat tax, fortemente voluta dalla Lega, trova un nuovo sostenitore nell'economista Nicola Rossi , un passato da parlamentare Pds e poi Pd, oggi nel Cda dell' Istituto Bruno Leoni .

Riforma pensioni Governo Conte/ Il taglio di quelle d'oro "annullato" dalla Flat tax (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Il taglio di quelle d'oro annullato dalla flat tax. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:32:00 GMT)

Da pensioni a Flat tax - le prime mosse del governo : Lavoro ed economia. Sono questi i primi obiettivi che il premier incaricato Giuseppe Conte dovrà centrare nella partita di governo. Ma sul tavolo restano anche questioni fondamentali come ad esempio quelle ...

Governo - Carfagna (FI) : “Voteremo no alla fiducia - ma sì a Flat tax e legittima difesa” : “Forza Italia conferma il suo no a questo Governo. Faremo un’opposizione intelligente e costruttiva. Voteremo a favore di provvedimenti che riteniamo utili al Paese, come la flat tax e la legittima difesa. Ci opporremo a quelli che riteniamo dannosi”. Così la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mara Carfagna, nel cortile di Palazzo Grazioli. L'articolo Governo, Carfagna (FI): “Voteremo no alla fiducia, ma sì a flat ...

Flat tax - il 'no' dei vescovi italiani La stampa estera : può funzionare : «Ci sono principi irrinunciabili, e uno di questi è la progressività dell'imposizione fiscale». Dalla Conferenza episcopale italiana arriva un duro attacco ai progetti del nuovo governo Lega-M5S. L'...

La Cei boccia la Flat tax : «Più tasse sulle attività speculative» Flat tax : può funzionare? - A chi conviene? : La Cei boccia la Flat tax e considera tra i «principi irrinunciabili» quello della «progressività fiscale», il che vuol dire «non tagli per tutti genericamente ma per le fasce per le quali è ...

La Cei critica sulla Flat tax del "governo del cambiamento" : Due Congregazioni, qualche giorno fa, hanno rilasciato un documento molto critico nei confronti del modello economico in voga nel mondo contemporaneo. Il testo del Vaticano , che richiama in qualche ...

"Così la Flat tax può funzionare". Parola di Bloomberg e WsJ : La Flat tax, quella contenuta nel programma di centrodestra e ora portata da Salvini nel contratto con il M5S, potrebbe funzionare. A dirlo non è un esponente del Carroccio, ma due importanti quotidiani finanziari internazionali. Il Wall Street Journal nei giorni scorsi l'ha definita "un"idea molto migliore" rispetto al reddito di cittadinanza. E ora arriva anche il "via libera" di Bloomberg, che lo considera una politica che in prospettiva ...

Pensioni - ecco quanto salgono con introduzione della Flat tax : Potremmo chiamarla eterogenesi dei fini. Perché secondo Repubblica con l'introduzione della flat tax , la promessa di Lega e M5S di mettere mano alle Pensioni d'oro potrebbe essere vanificata. Anzi: ...

Flat tax - Cei contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...