Finisce fuori strada con l' auto nell' Oristanese | muore un giovane - Sardiniapost it

Tir carico di tufo Finisce fuori strada / FOTO : Sorano , Grosseto, , 23 maggio 2018 - Un autotreno con un imponente carico di tufo , 30 tonnellate di blocchi, si è intraversato a Sorano , in località Pratolungo. La motrice è finita nel fosso a lato ...

Pullman scolastico Finisce fuori strada per evitare un camion : paura per 35 bambini : Incidente in mattinata in via di Tragliatella, alle porte di Roma. Un Pullman con a bordo 35 bambini e quattro maestre è finito fuori strada terminando la propria corsa in bilico tra una cunetta e la carreggiata.

Roma - pullman con alunni in gita Finisce fuori strada : Un pullman di una gita scolastica, con a bordo 35 bambini e 4 insegnanti, è finito fuori strada in via Tragliatella, zona Bracciano. Sul posto squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma che ...

Padova - perde il controllo della moto e Finisce fuori strada : Roberto muore sul colpo : Il tragico incidente nel pomeriggio di domenica sulle strade Padovane. La vittima è Roberto Miraggio, 53enne nativo di San Severo, nel foggiano, ma residente a Mestrino. L’uomo, appassionato motociclista, era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.Continua a leggere

Autostrada A4 - autobus Finisce fuori strada : 26 feriti di cui uno grave. Disagi per il traffico : Un autobus Flixbus è uscito di strada mentre percorreva l’Autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L’incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto questa mattina all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro intorno alle 3.30. L’Autostrada A4 è stata chiusa in direzione Trieste e automobilisti e camionisti sono obbligati ad ...

Pordenone - bus Finisce fuori strada in A4I feriti sono 26 : uno è molto grave : Il veicolo, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada e si è adagiato su un lato. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e numerose ambulanze.

Auto fuori controllo sulla provinciale : un uomo Finisce in ospedale : CEGLIE MESSAPICA - Terzo incidente nel giro di poche ore sulle strade del Brindisino: dopo i due sinistri verificatisi in mattinata sulla strada statale 7 e sulla Ostuni-Torre Pozzelle, nel pomeriggio ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e Finisce fuori classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Lutto nel cinema. Addio all’ultimo maestro. Voce fuori dal coro - carattere indomabile e una sensibilità fuori dal comune. Con lui Finisce una stagione fatta di capolavori irripetibili : Il mondo dello spettacolo italiano dice Addio a un altro dei suoi maestri. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi dalla famiglia. Leone sulla scena e nella vita, dal carattere apparentemente duro ma dotato di una sensibilità fuori dal comune che lo ha fatto apprezzare in Italia ed in tutto il mondo. Nato a Bruxelles, figlio del console italiano della città (poco dopo la sua nascita i genitori rientrano in Italia), Paolo ...

Esce fuori strada e Finisce in scarpata per 60 metri - un ferito nel Catanzarese : Squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale e distaccamento volontario di Taverna, sono intervenute per un incidente stradale sulla SS159 tra i comuni di S.

Maltempo Abruzzo : ambulanza Finisce fuori strada - illesi gli occupanti : Un’ambulanza della Protezione civile Valtrigno di San Salvo (Chieti) è uscita di strada finendo tra la fitta vegetazione sottostante che ha attutito l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada comunale Mulino Cena che collega il centro abitato di Monteodorisio (Chieti) alla fondovalle Sinello. I due volontari a bordo non hanno riportato ferite, con loro non c’erano altri passeggeri né pazienti. Il conducente ha ...

Si schianta col suo scooter e Finisce fuori strada : Fabio muore a soli 17 anni : Lutto, intanto, nel mondo del calcio a 5: Fabio giocava nell'Elba '97, squadra per gli under 19. Grande cordoglio anche da parte della Lega Nazionale Dilettanti Toscana. Il ragazzo viveva a Procchio ...