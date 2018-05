Finale Coppa | i tifosi invadono Berna

Fiorentina-Brescia 3-1 - Finale Coppa Italia calcio femminile : dominio delle Viola a Noceto - Leonesse troppo stanche : E’ della Fiorentina l’ultimo trofeo di questa stagione del calcio femminile (2017-2018). Le Viola hanno centrato il successo nella Finale di Coppa Italia contro il Brescia, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della SuperCoppa Italiana, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, ...

Diretta / Lecce Padova (risultato Finale 0-1) streaming video e tv : il Padova vince la Supercoppa di serie C! : Diretta Lecce Padova info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In palio c’è la Supercoppa di serie C (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:44:00 GMT)

Atp Lione - Thiem alza la coppa : in Finale battuto Simon in tre set : Dominic Thiem ha vinto il torneo Atp 250 di Lione , terra, montepremi 501.345 euro, . L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e prima testa di serie, ha però sofferto per avere ragione del francese ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : sette equipaggi azzurri in semiFinale : La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità di Duisburg si è chiusa con la sessione pomeridiana dedicata alle semifinali. Sono stati sette gli equipaggi azzurri impegnati e tutti si sono qualificati per le semifinali. Nel K1 200 metri maschile (specialità olimpica) serviva almeno il settimo posto per passare alle semifinali: obiettivo raggiunto sia da Andrea Domenico Di Liberto, che vince la seconda serie in ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018 : Zublasing e Chelli a caccia della Finale. Charheika re nella carabina 10 metri : Doppio assalto azzurro alla finale in una quarta giornata di gare molto intensa nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco. nella carabina tre posizioni femminile ci proverà domani Petra Zublasing che ha chiuso al quarto posto la seconda serie di qualificazioni (15mo punteggio complessivo ma vicinissimo alla zona finale) di una gara di livello stratosferico, visto che le prime due classificate, l’indiana Anjum Moudgil e la ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Kate French vince la prova femminile - superando Natalya Coyle nel Finale. Indietro le italiane : La britannica Kate French si aggiudica la tappa di Sofia (Bulgaria) della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno. L’atleta classe 1991 ha superato l’irlandese Natalya Coyle proprio nella laser run finale, chiudendo con 1379 punti totali, 13 in più della rivale. In terza posizione si è classificata la russa Uliana Batashova con 1362, mentre è quarta l’australiana Chloe Esposito con 1353. Completano le prime dieci posizioni ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : Santini-Incollingo - lampo azzurro in Finale! In semiFinale tutti gli altri equipaggi : Scattata a Duisburg, in Germania, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità, con le prime batterie che hanno visto in acqua otto imbarcazioni azzurre. Il bilancio dell’Italia è più che buono: un equipaggio ha centrato direttamente la Finale A, mentre tutti gli altri si sono guadagnati la semifinale. Partiamo dalla canadese maschile: Daniele Santini e Luca Incollingo volano in finale nel C2 1000 metri (specialità olimpica) ...

Tiro con l’arco - si fermano agli ottavi di Finale i mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo : agli ottavi di finale si ferma la cavalcata dei mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco I mixed team dell’Italia si fermano agli ottavi di finale ad Antalya, in Turchia, nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Terzo primato mondiale per la Sud Corea nella competizione, questa volta con il duo compound Kim e So che realizzano 160 punti con 8X, superando il precedente record dell’Italia ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Alice Sotero e Alessandra Frezza si qualificano per la Finale - out Francesca Tognetti : Alice Sotero e Alessandra Frezza si qualificano per la prova finale della tappa di Sofia della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno 2018. Eliminata, invece, Francesca Tognetti, solamente 22esima nel Gruppo B. Le migliori dei rispettivi raggruppamenti sono risultate la francese Elodie Clouvel nel Gruppo A con 1037 punti e la tedesca Annika Schleu nel Gruppo B con 1016. Alice Sotero si è classificata al sesto posto nel Gruppo A con 1012 punti, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Italia in Finale per il terzo posto nel compound maschile. Mauro Nespoli e Sergio Pagni eliminati ai quarti : Terza giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti sia dell’individuale che delle gare a squadre. L’Italia resta in corsa per il podio solo nel compound a squadre maschile, dove il terzetto formato da Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Della Stua si giocherà il terzo posto con la Russia. Gli azzurri hanno aperto la giornata con ...

Brescia-Fiorentina - Finale Coppa Italia 2018 calcio femminile : come seguirla in tv? Il programma completo : Pronostici rispettati e saranno Fiorentina e Brescia a giocarsi la Finale di Coppa Italia 2017-2018 del calcio femminile. L’incontro si disputerà sabato 26 maggio alle ore 15.30 sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). In caso di parità al termine dei 90′ si giocheranno i supplementari, se persiste l’equilibrio saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La Fiorentina, una settimana fa, aveva superato 3-1 il ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2018 : Italia seconda nella gara a squadre! Azzurri superati in Finale dalla Corea del Sud : Per la quarta volta in stagione l’Italia sale sul secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile. A Madrid il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, Gigi Samele, Luca Curatoli e Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-41. Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente agli ottavi, dove gli Azzurri hanno travolto la ...

Coppa di Germania - Bayern sconfitto in Finale : disertata la cerimonia dell'Eintracht : Il Bayern Monaco non sa perdere? Forse no, ma è passato un messaggio simile. L'Eintracht Francoforte di Niko Kovac ha vinto la Coppa di Germania, tris ai bavaresi con doppietta di Rebic. Il primo ...