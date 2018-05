Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c’è da sapere! : Offerta! God of War - Bonus Edition [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4 Sony - Videogioco 74,99 € - 6,11 € 68,88 € EA Sports è ormai da molti mesi al lavoro su Fifa 19, 26° capitolo del videogame calcistico più venduto al mondo, e giorno dopo giorno aumentano sempre di più le indiscrezioni su tutte […] L'articolo Fifa 19: novità, rumors e tutto quello che c’è da sapere! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : confermato il periodo di lancio. In arrivo “entusiasmanti novità”! : Durante la consueta conferenza con gli azionisti per la chiusura dell’anno fiscale 2018 (terminato lo scorso 31 marzo) Electronic Arts ha fornito alcune importanti informazioni sul periodo di lancio dei titoli nei prossimi mesi, e fra questi non poteva di certo mancare Fifa 19. Seguici su Instagram! Il nuovo capitolo della serie calcistica targata EA […] L'articolo Fifa 19: confermato il periodo di lancio. In arrivo “entusiasmanti ...

Fifa 18 - UFFICIALE : DLC gratuito per il Mondiale di Russia - novità anche per Ultimate Team : Interessato anche il mondo di FUT, grande curiosità per Fifa World Cup Ultimate Team e le Icone speciali introdotte dal trailer di lancio. Get ready for . The Fifa #WorldCup update comes to #Fifa18 ...

In uscita un Fifa 19 diverso? Le possibili novità di cui tener conto : Parlare di FIFA 19 potrebbe sembrare ampiamente prematuro nel mese di aprile, con l'uscita del simulatore calcistico targato Electronic Arts che sarà fissata, come di consueto, nella finestra che va dal 10 al 30 settembre. Eppure, con le principali fiere di settore che incombono sempre più, E3 2018 su tutte, è impossibile non cominciare a fare un pensierino in merito a quali potrebbero essere le feature da inserire e le correzioni da apportare ...

Fifa del Lupo : Samp - City - Psg e... Le novità del nuovo Mondiale per club! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Fifa 19 : proseguono i rumors sulla licenza ufficiale della Champions League. GRANDI NOVITA’! : Il prossimo maggio scadrà il contratto di esclusiva che lega la UEFA, e tutte le sue competizioni, a Konami e garantisce alla software house giapponese i diritti di sfruttamento dei marchi di Champions League, Europa League e Campionato d’Europa all’interno dei titoli della serie PES Pro Evolution Soccer. Giorno dopo giorni si fanno sempre più insistenti […] L'articolo Fifa 19: proseguono i rumors sulla licenza ufficiale della Champions ...

TOTS Fifa 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! Oggi le prime novità! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports fornirà i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI FIFA! FUT 18 #TOTS announcement on the stream later today! #FIFAeWorldCup Don't miss it, watch live: https://t.co/Fekx3g5yQg pic.twitter.com/gA7Mn7FK2m — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the ...

Aggiornamento Fifa 18 1.11 con diverse novità al 29 marzo - la patch è ora su PS4 e Xbox One : EA Sports ha pubblicato un nuovo Aggiornamento per FIFA 18: la patch, che corrisponde al numero 1.11, è disponibile adesso per PlayStation 4 e Xbox One - ma sulla console ammiraglia Microsoft porta il numero 1.12, giacché la 1.11 fu già pubblicata qualche tempo fa. L'update giunge su console dopo una prima release, avvenuta ieri, in versione PC. Andiamo a vedere tutte le novità. Principalmente vengono confermate gran parte delle migliorie ...

Fifa 19 : le possibili novità a 6 mesi dall'uscita : L'evento sarà trasmesso in tutto il mondo in diretta streaming ed avremo così l'occasione di vedere le prime immagini di questo nuovo capitolo, il 26° della serie. Per l'uscita, come da tradizione, ...