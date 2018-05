Festa del Fatto | Stefano Feltri con Maria Cecilia Guerra e Pasquale Tridico parlano di

In 9.000 alla Festa delle Pro Loco trentine : edizione eccezionale per Tutti#fuori : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Festa del Fatto - Roberti : “Programma M5s-Lega? Misure condivisibili su anticorruzione. Bene l’agente sotto copertura” : “l’agente sotto copertura sarebbe uno strumento efficace contro la corruzione che è all’origine del fenomeno mafioso”. Così il magistrato Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano, auspica che il nuovo Parlamento introduca nel nostro ordinamento la figura “dell’ufficiale di polizia giudiziaria che operi ...

Coppa del sorriso 2018 - grande Festa di sport. Presente anche la scuola calcio di Totti : ... come confermato da Claudio Marrella , psicologo dello sport e responsabile del progetto Coppa DEL sorriso : ' Il nostro progetto nasce dalla convinzione che lo sport rappresenti un grande motivo di ...

Sport - IX edizione della Coppa del sorriso : una grande Festa : ... si sono svolte le fasi finali della Coppa del sorriso, progetto del Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Roma, ideato e promosso dalla Commissione Sport e Marginalità sin dal 2010. Non ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli e Antonio Padellaro : “La strana coppia al governo”. Rivedi l’incontro : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva Antonio Padellaro e Paolo Mieli incontrano il pubblico parlando de “La strana coppia al governo” L'articolo Festa del Fatto, Paolo Mieli e Antonio Padellaro: “La strana coppia al governo”. Rivedi l’incontro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Festa del Fatto - Marco Lillo dialoga con Franco Roberti : “Stato e mafie - trattare conviene?”. Rivedi l’evento : Torna la Festa del Fatto Quotidiano torna al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva un appuntamento di altissimo livello sulla trattativa tra Stato e mafie che ha visto protagonisti l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il giornalista Marco Lillo L'articolo Festa del Fatto, Marco Lillo dialoga con Franco Roberti: “Stato e ...

Festa del Fatto - Marco Lillo : “La mafia? Oggi è portata a trattare. Atteggiamento tipico degli italiani” : “Oggi la mafia è più portata a trattare che a lottare, se ovviamente lo Stato asseconda i suoi voleri”. Il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo anticipa alcuni contenuti dell’incontro “Stato e mafie, trattare o convivere?” con Franco Roberti, magistrato e già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “La trattativa è tipica del popolo ...

Oggi a Roma l’ultima tappa del Giro d’Italia : Capitale blindata per una grande Festa con tante misure di sicurezza : Roma è pronta per ospitare la tappa finale del Giro d’Italia, la tradizionale passerella che incoronerà la maglia rosa e che chiuderà un’ideale cerchio tra Citta’ Sante dopo la partenza da Gerusalemme il 4 maggio. Nell’Urbe la 101ª edizione del Giro si chiuderà con un percorso di appena 115 chilometri (10 giri da 11,5 km.) fra le meraviglie architettoniche e storiche della citta’. La partenza e’ in programma ...

Festa del Fatto - Murgia : “Donne e stampa? Difficile imporsi dal basso ma non demordo”. Berlinguer : “L’uguaglianza è un’illusione” : “Ero al salone del libro e ho letto la prima pagina del Corriere della sera, mi è saltato all’occhio che erano tutti maschi. Non c’era nemmeno una donna”. Così Michela Murgia alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, spiega la battaglia intrapresa da qualche settimana contro la stampa maschilista: “Le donne nei luoghi dell’autorevolezza giornalistica sono solo il 10%, una ...

Bucci - Santucci - Pomodoro. A Urbino la Festa dell'arte : Impronte di pensieri, sempre acuminati come frecce, geroglifici, graffiti preistorici, testimonianza di una visione primordiale in un tramando, senza soluzione di continuità, fra mondo primitivo e ...

Festa del Fatto Quotidiano - Michela Murgia con Bianca Berlinguer e Silvia Truzzi : “La stampa è femmina?”. Rivedi l’evento : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli! Nel tardo pomeriggio di sabato Michela Murgia e Bianca Berlinguer si confrontano con Silvia Truzzi sul tema “La stampa è femmina?”. Spunto per il dibattito la battaglia intrapresa proprio da Michela Murgia contro il sessismo – talvolta inconsapevole – della stampa ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della ventesima tappa : Dumoulin non si arrende mai - è Festa Froome. Nieve - buona la prima : LE pagelle della 20ESIMA tappa DEL Giro D’ITALIA 2018, SUSA-CERVINIA Mikel Nieve, 9: al primo giorno libero da compiti di gregariato centra fuga e bersaglio grosso. SI fa trovare nel gruppo di 27, il plotone lascia fare e per lui sembra quasi troppo semplice staccare tutti sul Saint Pantaleon per involarsi verso il traguardo per ottenere la terza vittoria della carriera al Giro d’Italia. E si è fatto anche il miglior regalo per il ...