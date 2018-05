Festa del Fatto | Marco Lillo | “La mafia? Oggi è portata a trattare Atteggiamento tipico

Oggi a Roma l’ultima tappa del Giro d’Italia : Capitale blindata per una grande Festa con tante misure di sicurezza : Roma è pronta per ospitare la tappa finale del Giro d’Italia, la tradizionale passerella che incoronerà la maglia rosa e che chiuderà un’ideale cerchio tra Citta’ Sante dopo la partenza da Gerusalemme il 4 maggio. Nell’Urbe la 101ª edizione del Giro si chiuderà con un percorso di appena 115 chilometri (10 giri da 11,5 km.) fra le meraviglie architettoniche e storiche della citta’. La partenza e’ in programma ...

Festa del Fatto - Murgia : “Donne e stampa? Difficile imporsi dal basso ma non demordo”. Berlinguer : “L’uguaglianza è un’illusione” : “Ero al salone del libro e ho letto la prima pagina del Corriere della sera, mi è saltato all’occhio che erano tutti maschi. Non c’era nemmeno una donna”. Così Michela Murgia alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, spiega la battaglia intrapresa da qualche settimana contro la stampa maschilista: “Le donne nei luoghi dell’autorevolezza giornalistica sono solo il 10%, una ...

Bucci - Santucci - Pomodoro. A Urbino la Festa dell'arte : Impronte di pensieri, sempre acuminati come frecce, geroglifici, graffiti preistorici, testimonianza di una visione primordiale in un tramando, senza soluzione di continuità, fra mondo primitivo e ...

Real Madrid - delirio al termine della partita : tutte le FOTO della Festa : 1/14 AFP/LaPresse ...

Festa del Fatto Quotidiano - Michela Murgia con Bianca Berlinguer e Silvia Truzzi : “La stampa è femmina?”. Rivedi l’evento : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli! Nel tardo pomeriggio di sabato Michela Murgia e Bianca Berlinguer si confrontano con Silvia Truzzi sul tema “La stampa è femmina?”. Spunto per il dibattito la battaglia intrapresa proprio da Michela Murgia contro il sessismo – talvolta inconsapevole – della stampa ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della ventesima tappa : Dumoulin non si arrende mai - è Festa Froome. Nieve - buona la prima : LE pagelle della 20ESIMA tappa DEL Giro D’ITALIA 2018, SUSA-CERVINIA Mikel Nieve, 9: al primo giorno libero da compiti di gregariato centra fuga e bersaglio grosso. SI fa trovare nel gruppo di 27, il plotone lascia fare e per lui sembra quasi troppo semplice staccare tutti sul Saint Pantaleon per involarsi verso il traguardo per ottenere la terza vittoria della carriera al Giro d’Italia. E si è fatto anche il miglior regalo per il ...

Festa del Fatto Quotidiano - Andrea Scanzi intervista Alessandro Di Battista. Rivedi la diretta : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoliPresenta la Festa Silvia D’Onghia. Dopo l’incontro fra Piercamillo Davigo e Marco Travaglio e le Lettere d’Amore a Barbara Alberti con Diletta Parlangeli la politica torna protagonista con Alessandro Di Battista che sarà intervistato da Andrea Scanzi. L’incontro è stato trasmesso in diretta ...

Festa del Fatto - Davigo : “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La serietà” : “Un governo Lega-Cinque Stelle? Ne ho viste talmente tante prima che faccio fatica a immaginarmi qualcosa di peggio di ciò che ho già visto”. Il magistrato Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. Con Il direttore Marco Travaglio ha discusso sul tema: “Delinquere conviene?. “All’Italia manca la serietà. ...

Festa del Fatto Quotidiano - Marco Travaglio dialoga con Piercamillo Davigo : “Delinquere conviene?”. Rivedi l’evento : Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 maggio la Festa del Fatto Quotidiano torna al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. L’evento entra subito nel vivo con l’intervista del direttore Marco Travaglio a Piercamillo Davigo “Delinquere conviene?” L'articolo Festa del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio dialoga con Piercamillo Davigo: “Delinquere ...

Festa delle erbe e del benessere 2018 - IV edizione : INFO/FONTE: Ufficio Stampa 'Festa delle erbe e del benessere' Festa delle erbe e del benessere 2018 - IV edizione varie sedi Tramonti di Sopra PN Dal 26/05/18 al 27/05/18 Vedi Calendario Spettacoli >>...

Alla Scuola dell'infanzia Santa Lucia la 'Festa dell'Ortalbero' con il saluto ai 'remingini' : C'è stato anche il commosso saluto di tutta la comunità scolastica di Santa Lucia alle maestre Michelina Murazzo e Rosalia Alfini che, dopo una vita spesa nel mondo dell'educazione, al termine dell'...

Festa del Bio 2018 a Torino : seconda tappa da non perdere - gli eventi da seguire : ... dal Produttore al Consumatore", che prevede la partecipazione degli studenti e dei gruppi di lavoro delle facoltà di Agraria, Economia e Commercio e Scienze della Comunicazione di Torino. Le idee e ...

Albenga celebra la "Festa della Repubblica" : Festa della Repubblica ad Albenga. Il programma per sabato 2 giugno: ore 16,30 Raduno delle Autorità in Piazza Marconi; ore 17,00 Saluto del Sindaco e corteo in direzione Lungomare Cristoforo Colombo; ...

Albenga celebra la "Festa della Repubblica" : Festa della Repubblica ad Albenga. Il programma per sabato 2 giugno: ore 16,30 Raduno delle Autorità in Piazza Marconi; ore 17,00 Saluto del Sindaco e corteo in direzione Lungomare Cristoforo Colombo; ...