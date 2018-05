Festa del Fatto - Davigo : “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La serietà” : “Un governo Lega-Cinque Stelle? Ne ho viste talmente tante prima che faccio fatica a immaginarmi qualcosa di peggio di ciò che ho già visto”. Il magistrato Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, è al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. Con Il direttore Marco Travaglio ha discusso sul tema: “Delinquere conviene?. “All’Italia manca la serietà. ...

Galà de 'La Festa dei Folli' con Mr.Bang : 'La Notte dei Folli' va in scena a Codroipo , ai campetti, in via Friuli 20, e in caso di maltempo all'Ottagono, in via Marinelli 6, , sabato 26 maggio, dalle 21. Tra salti acrobatici e danze, ...

Festa dei Popoli 2018 - Eventi - Comune di Bari : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Maggio dei Libri - domenica la Festa di chiusura : tutto il programma degli eventi : ... le vie adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele saranno ancora il centro dell'attività culturale della città, ospitando momenti dedicati all'arte e alla lettura con spettacoli per bambini, performance, ...

Banca d'Alba alla Festa dei suoi 20 anni con il vestito migliore : "Bilancio eccellente" : Banca d'Alba, in provincia di Cuneo, celebra il suo ventennale presentandosi alla ricorrenza con il suo vestito migliore: il bilancio dell'ultimo esercizio presenta tutti gli indicatori in crescita ed ...

Festeggia i suoi primi 10 anni la 'Festa dei Folli' di Codroipo : Presenta i seuenti spettacoli: - La grade fuga: escapologia comica - I have a dream: clowenerie arobatica - Mr bang: clowenerie eccentrica - Mago Bastardo: magia politicamente scorretta. Marco ...

Francesco Monte - dopo lo scandalo all'Isola dei famosi compie gli anni : chi ha invitato alla sua Festa - e chi no - : I veleni dell' Isola dei famosi hanno lasciato il segno su Francesco Monte . Il grande protagonista del 'canna-gate' che ha segnato l'ultima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha ...

Juventus - Festa Scudetto : camion tifosi urta cavi del tram : ci sono dei feriti : E' più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus , durante la festa di oggi pomeriggio. Sei i feriti, di cui ...

No alle guerre. Il grido dei No Muos da Ragusa per la maniFestazione regionale. VIDEO : ... contro l'arroganza con cui la democrazia borghese calpesta le sue stesse regole, soprattutto è una mobilitazione internazionalista condotta insieme a chi in ogni angolo del Mondo, combatte e resiste ...

Weekend con l'arte con la Festa e la Notte dei Musei : ... in programma sabato 19 con tre ore di apertura serale straordinaria e ingresso al costo simbolico di 1 euro, tra percorsi illuminati, concerti, spettacoli, rievocazioni storiche e maniFestazioni ...

Strage in Texas - "il killer era vittima dei bulli" | Atlanta - spari alla Festa dei diplomi : un morto : Le pagine degli account social del 17enne Dimitrios Pagourtzis lo mostrano con addosso una t-shirt con la scritta "Born to kill". Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno. In Georgia una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma.

Bari - Presentata la XIII edizione della Festa dei popoli. : Spettacoli, momenti conviviali e di degustazione, fotografia, artigianato e… tanta musica. Oltre a nomi di artisti affermati che dalle ore 20.30 saliranno sul palco di via Ballestrero, in scaletta ci ...

Questo weekend è la Festa dei Musei : prezzi e aperture straordinarie (anche di notte) : Sarà un weekend da dedicare all’arte: il 19 e il 20 maggio si festeggiano le Giornate Internazionali dei Musei e per l’occasione, oltre a vedere le normali esposizioni, sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, speciali visite guidate. Nuove occasioni di incontro e condivisione, che potremo provare anche facendo le ore piccole, perché sabato 19 maggio torna anche la Notte Europea dei Musei: migliaia di strutture museali in ...