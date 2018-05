Federica Nargi | sirenetta in bikini a Formentera con Alessandro Matri e la figlia Sofia

Federica Nargi a Mykonos - l’ex Velina e Matri ‘copiano’ la Juventus [GALLERY] : Federica Nargi vola insieme al compagno Alessandro Matri a Mykonos, la bellissima ex Velina in vacanza in Grecia sfoggia un fisico mozzafiato Anche Federica Nargi ed Alessandro Matri sono in Grecia. La Wags e il calciatore sono volati a Mykonos per rilassarsi dopo la fine del campionato di Serie A, che ha visto l’attaccante impegnato tra le fila del Sassuolo. Proprio nel lido in cui si stanno intrattenendo Marchisio, Barzagli e Sturaro con ...