Favola della domenica – La perla

Favola della domenica – Il teatro evanescente : Nel palco semicircolare di un teatro moderno recitavano, durante l’arco di un anno, numerose Compagnie per spettacoli di prosa, lirica e operette. Dietro le quinte lavoravano diverse persone: costumisti, scenografi, elettricisti e tecnici di suoni e di luci. L’ambiente era, per lo più, rumoroso, allegro e, nelle serate di rappresentazione, frenetico e in movimento. In genere, tutto si svolgeva con precisione e professionalità, tranne in alcune ...

Settimana mondiale della tiroide : CIS lancia la Favola “Sale - Iodio e il terribile Gozzo” per le famiglie e i bambini : Da sempre attenta alla salute e al benessere dei suoi consumatori, Gemma di Mare, il brand italiano produttore di sale nato nel 1974 e oggi presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti, promuove da sempre campagne di educazione alimentare mirate a veicolare tra le persone una conoscenza approfondita e corretta del sale, sensibilizzandole sui benefici che le diverse tipologie possono portare all’organismo. Il sale iodato, ad esempio, è ...

I 'Bordi Gotti' tornano all'Ariston di Sanremo con la loro Favola in nome della solidarietà foto : «Questa edizione chiude il ciclo decennale di spettacoli a scopo benefico organizzati dai "Bordi…Gotti" " spiega Rino Bruzzese , presidente dell'associazione ". Nel corso della serata riproporremo il ...

Favola della domenica – La gazza pica : C’era una volta una bambina di nome Letizia che amava i colori, la musica e le pietre che brillano. Era povera, i suoi genitori potevano comprarle pochi giocattoli. Abitava in un paese di mare. La sua più grande gioia era raccogliere i sassi che le onde del mare portavano a riva. Erano lisce, colorate, levigate e luccicanti. Ci giocava sulla spiaggia, a casa e poi le riponeva in un cassetto. Di quando in quando, le riportava sulla riva perché si ...

Favola della domenica – Il sogno : C’era una volta un uomo di nome Guglielmo che riusciva a dormire soltanto poche ore per notte e, quando dormiva, non riusciva a sognare. Tanto era il suo desiderio di raccontare agli altri qualche fantastico episodio notturno che, prima di coricarsi, leggeva libri di fantascienza e guardava film d’avventura sperando di ritrovare quelle storie, poi, nei sogni. Ma tutto era inutile; non un ricordo gli si presentava alla mente al suo ...

Favola Cecchinato - a Budapest il primo titolo ATP della carriera : Marco Cecchinato ha completato una settimana da sogno conquistando il torneo ATP 250 di Budapest . Il 25enne di Palermo, numero 92 ATP e ripescato in tabellone come lucky loser, dopo aver fatto suo il ...

Favola della domenica – Uno strano avvenimento : Una sera Flavia e Maria uscirono per giocare insieme nei pressi delle antiche mura del castello che sorgeva sulla piazza del paese laziale dove abitavano. Era l’ora che precede il tramonto. C’era ancora luce a sufficienza per sostare in una sorta di terrazzo abbandonato. Sulla balconata, in fila regolare, si trovavano vasi di marmo di un colore originario bianco, reso grigiastro dal tempo e dall’incuria. Non si vedevano persone che transitassero ...

“Ha fermato il taxi - è sceso e poi…”. Una vera Favola. A raccontarla è la donna che era a bordo della vettura. Ha scattato una foto al tassista e pubblicata sui social : in pochi minuti il post è diventato virale : Una favola ad occhi aperti. Una cliente di un tassista sudamericano ha raccontato la singolare vicenda di cui è stata protagonista dopo essere salita a bordo della vettura e aver chiesto al conducente del taxi di portarla a destinazione. Le sue parole a caldo sono state: “Quando l’ho visto mi è venuto un colpo al cuore, c’è bisogno di più persone del genere nel mondo”. Ma cosa è successo di preciso? Durante il ...

Favola della domenica – Dalia e le stelle : C’era una volta una bambina di nome Dalia. Aveva una carattere dolce e gentile. Era bionda con efelidi sul viso. Amava sedersi in veranda ad osservare le stelle del cielo. Una sera, nel dormiveglia, vide avvicinarsi una stella che si posò sui suoi capelli. Le parlò: “Sei una brava bambina. In grado di parlare con le stelle. Quando sarai cresciuta, farai una grande scoperta che si diffonderà in tutto il mondo”. Dalia cercò di afferrare la stella, ...

Favola della domenica – Le lettere ribelli : C’era una volta un alfabeto formato da ventuno lettere. Ve ne erano sia maiuscole sia minuscole. Un giorno s’intrufolarono tra di loro segni del tutto sconosciuti: una J, una K, una W, una X e una Y. Chiesero alle veterane se volessero introdurle nel loro alfabeto. Assicuravano che avrebbero potuto comporre parole nuove e originali. Dalla A alla Z, tutte si ribellarono alla stravagante richiesta. La Y, la più intraprendente, disse: “Vorrei fare ...

Favola della domenica – Il Castello : C’era una volta un Castello medievale. Era considerato il più bello e imponente di tutte le terre del regno. Aveva due torri gemelle. Era rimasto senza proprietari poiché il Barone che l’aveva posseduto e abitato era morto improvvisamente senza lasciare eredi. Il sovrano del luogo aveva decretato che l’avrebbe assegnato al più valoroso tra i suoi nobili sudditi. Ci furono dei tornei alla fine dei quali si distinsero un Duca, un Conte e un ...

Favola della domenica – Il bottone : C’era una volta un bottone che cercava un’asola con cui combaciare perfettamente. Era stato fabbricato con molta cura da un artigiano che aveva fama di creare oggetti preziosi e originali. Il bottone era adornato da pietre argentate e cristalli luminescenti. All’inizio fu usato come ornamento da una principessa moderna di nome Rossana che lo appuntò sulla scollatura di un abito da sera. Poi, per capriccio, lo scucì e lo regalò a sua cugina ...

Favola della domenica – La lacrima : C’era una volta una lacrima sgorgata dagli occhi di un bambino di nome Roberto. Il piccolo stava piangendo per esprimere il dispiacere di aver perduto... L'articolo Favola della domenica – La lacrima proviene da Roma Daily News.

Crotone : presentato il libro sulla Favola della salvezza della squadra calabrese : La salvezza del Crotone di Davide Nicola nella prima stagione in Serie A 2016/17 ripercorsa in un “racconto calcistico ispirato a una storia vera”. ‘Ma il cielo e’ sempre piu’ rossoblu”, edito da Minerva, e’ il libro scritto dalla giornalista Rai, Maria Barresi, ed e’ stato presentato oggi presso il Salone d’Onore del Coni. Le emozioni del calcio e l’orgoglio di una terra come la ...