Fan lancia il telefono sul palco di Jovanotti | il videoselfie è imperdibile

Campidoglio lancia ‘Kids for the Cure’ per le scuole d’inFanzia : Roma – Per la prima volta anche Roma Capitale aderisce e partecipa attivamente alla ‘Race for the Cure’. La quattro giorni di salute, sport, benessere e solidarietà per la lotta ai tumori al seno che si svolgerà presso il Circo Massimo dal 17 al 20 maggio. L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e la Commissione capitolina Scuola hanno infatti promosso e organizzato il 17 maggio la ‘Kids for the Cure’. Una mini corsa ...

Xiaomi Italia lancia l’app Mi Community Italia - la casa di ogni Mi Fan che si rispetti : A un paio di settimane dall’arrivo della Mi Community Italiana, il punto di ritrovo per i fan Xiaomi del Bel Paese, ecco arrivare […] L'articolo Xiaomi Italia lancia l’app Mi Community Italia, la casa di ogni Mi Fan che si rispetti proviene da TuttoAndroid.

Melania contro Trump : lei lancia 'Be Best' per l'inFanzia - lui taglia le assicurazioni sanitarie dei bambini : La scommessa del tycoon potrebbe rivelarsi vincente nel lungo periodo, qualora l'economia a stelle e strisce decollasse grazie ad un impianto tributario più leggero. Ma, assai banalmente, nel breve ...

Lady Gaga usa il vero nome - SteFani Germanotta - per lanciare il brano Brooklyn Nights (audio e testo) : Con grande sorpresa dei suoi fan, Lady Gaga ha pubblicato un nuovo brano su Spotify e le altre piattaforme digitati, non esattamente inedito, ma comunque una canzone mai rilasciata ufficialmente. Si tratta di Brooklyn Nights, canzone che già circolava in Internet nel 2014, quando sembrava che fosse in procinto di essere rilasciato un secondo volume dell'album ARTPOP con brani inediti. Quella sfortunata parentesi discografica, non apprezzata ...

Gwen SteFani lancia la sua linea beauty : P8NT - : Per Gwen Stefani non è certo la prima volta nel mondo del beauty visto che ha creato una collezione di make up, nel 2015, insieme a Urban Decay . Gwen, del resto, cantante del gruppo rock No Doubt ...